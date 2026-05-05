結業潮｜日本炸豬扒店吉豚屋撤出香港　攻港14年

本港結業潮未止，「攻港」14年過江龍，日式豬扒專門店「吉豚屋」突然撤出香港。日本官網已經沒有顯示，香港各分店地址及電話號碼。《am730》曾致電5間香港分店的電話，皆無人接聽。
近日，網上流傳「吉豚屋」撤出香港，最後5間位於旺角、荃灣、石門、葵涌廣場及油麻地的分店全線結業。根據網傳圖片，「吉豚屋」油麻地的分店已被貼上招租的告示。
「吉豚屋」的Facebook專頁目前仍未公布結業消息。早前「吉豚屋」仍有宣傳活動，例如在3月份推出在葵芳站打卡照或持《夜王》票尾，便可獲全單9折及贈送炸蝦一隻的優惠；在今年1月與遊戲《鳴潮》合作，推出聯名餐點及周邊。
翻查資料，「吉豚屋」隸屬於日本上市公司Arcland Service，旗下共有16個餐飲品牌，當中吉豚屋在2012年「攻港」，香港分店由Hikari Arcland經營，高峰時有逾10間分店，惟近年分店數量逐漸縮減至5間，當中炮台山及寶琳店已在去年初先後結業。直至近日傳出全線結業的消息，同母公司另一品牌「東京淺草炸雞專門店」仍在香港繼續經營。
翻查日本官網資料，可見香港吉豚屋各店地址及電話號碼已被刪除，只餘下由和園國際集團特許經營的「東京淺草炸雞專門店」，目前該品牌在港共有3間店，分別位於黃大仙、荔枝角及荃灣。