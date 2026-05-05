結業潮｜日本炸豬扒店吉豚屋撤出香港　攻港14年

本港結業潮未止，「攻港」14年過江龍，日式豬扒專門店「吉豚屋」突然撤出香港。日本官網已經沒有顯示，香港各分店地址及電話號碼。《am730》曾致電5間香港分店的電話，皆無人接聽。

近日，網上流傳「吉豚屋」撤出香港，最後5間位於旺角、荃灣、石門、葵涌廣場及油麻地的分店全線結業。根據網傳圖片，「吉豚屋」油麻地的分店已被貼上招租的告示。

「吉豚屋」的Facebook專頁目前仍未公布結業消息。早前「吉豚屋」仍有宣傳活動，例如在3月份推出在葵芳站打卡照或持《夜王》票尾，便可獲全單9折及贈送炸蝦一隻的優惠；在今年1月與遊戲《鳴潮》合作，推出聯名餐點及周邊。