九龍城AEON正式結業　提前終止租約　需付近5300萬分手費

AEON九龍城廣場分店總面積約114,026平方呎，位於1、2、3 樓，以及4樓部分樓層，每月租金達480萬元。永旺指，須向業主支付的結算金額分三期支付，當中第一期須在本月29日或之前，向業主支付約1,412萬元。

永旺（香港）百貨（984）旗下多家分店包括AEON、Living Plaza及DAISO相繼結業。永旺（AEON）於去年12月1日宣布九龍城廣場分店暫停營業。永旺周一（4日）發布公告，提早一年多終止九龍城廣場AEON的租約，並向商場支付約5,299萬元的「分手費」。

永旺表示，透過提前終止租賃，集團可即時終止該重大經常性現金流出，從而強化其現金流狀況及提升整體經營效益。

九龍城廣場重建計劃及「北上消費」趨勢影響

永旺提及，考慮不斷變化之商業環境及九龍城廣場重建計劃，鑑於該地段已獲批改作住宅用途，店舖之長遠經營可行性受限，且集團或會因業主之重建工程而面臨日益加劇之干擾，是次提早撤出讓集團得以避免與重建時間表相關之不確定因素，並避免進一步投資不再符合現代零售標準之陳舊基礎設施。

永旺認為，提前終止租約是一項積極舉措，以適應「北上消費」趨勢及香港零售市場之結構性轉變。透過將人力及財務資源由該傳統百貨店模式轉向更靈活、高收益之零售概念，本集團將能更好地實現其扭虧為盈之長遠目標。