五一黃金周｜微信公布五一連假數據　港人WeChat Pay HK交易數大增78%

微信發布五一數據報告，今年五一假期期間，入境旅遊和出境旅遊均保持強勁勢頭。假期首三日(5月1至3日)，免簽政策與廣交會帶動入境遊火熱，境外人士「外卡內綁」交易筆數同比上漲58%，香港居民使用WeChat Pay HK的交易筆數同比增長78%；出境遊方面，中國遊客赴韓國和馬來西亞旅遊的交易量與去年同期相比分別增長了150%和140%。
在目的地的選擇上，距離較近、簽證便利的地區是出境遊的首選，內地遊客在中國港澳、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡使用微信支付完成的交易筆數較多，其中在韓國和馬來西亞完成的交易筆數同比分別大漲150%與140%，新加坡地區小程序交易筆數同比增長超5倍。
港人入境消費意欲高
港人入境消費意欲同樣高漲。期內，香港居民使用WeChat Pay HK的交易筆數同比增長78%。瑞幸咖啡、喜茶、霸王茶姬、名創優品、山姆會員店、永輝超市、泡泡瑪特等商戶表現亮眼。同時，境外人士使用微信支付「外卡內綁」交易筆數同比上漲58%，入境遊用戶日均使用小程序次數同比增長42%。其中，外卡遊客在廣州使用微信支付交易的筆數同比增長68%。
從行業分布看，入境遊客使用微信支付交易筆數排名前三的行業分別是電商、餐飲和本地生活綜合服務。
城市方面，北京、上海、重慶、廣州、深圳的微信支付交易金額最高，佔據全國消費熱力首五位。新鄉微信支付交易金額同比漲幅第一，呼和浩特、安陽等城市緊隨其後。