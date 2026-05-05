五一黃金周｜微信公布五一連假數據　港人WeChat Pay HK交易數大增78%

微信發布五一數據報告，今年五一假期期間，入境旅遊和出境旅遊均保持強勁勢頭。假期首三日(5月1至3日)，免簽政策與廣交會帶動入境遊火熱，境外人士「外卡內綁」交易筆數同比上漲58%，香港居民使用WeChat Pay HK的交易筆數同比增長78%；出境遊方面，中國遊客赴韓國和馬來西亞旅遊的交易量與去年同期相比分別增長了150%和140%。

在目的地的選擇上，距離較近、簽證便利的地區是出境遊的首選，內地遊客在中國港澳、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡使用微信支付完成的交易筆數較多，其中在韓國和馬來西亞完成的交易筆數同比分別大漲150%與140%，新加坡地區小程序交易筆數同比增長超5倍。