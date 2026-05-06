恒生指數升315點　中芯國際升逾5%　滙控回穩升逾3% (更新)

中東局勢緩和，美國國務卿魯比奧明確表示，向伊朗發動的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動已結束，美股造好，當中納指與標指齊破頂。恒指昨日（5日）跌近200點後，今早（6日）回穩，高開131點，報26,029點，重上兩萬六關口。恒指高開後，走勢反覆，曾倒跌最多20點，低見25,877點後，走勢回穩，大市重拾升勢，逐步回升，半日升205點，報26,104點。恒指午後維持逾200點升幅，尾市升幅再擴大，最終升315點，收報26,213點，以全日最高位收市，內地長假期結束，「北水」回歸，成交回升至3,047.37億元。國指升70點，報8,800點；科指升39點，報4,969點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.95%，報463元；美團（3690）跌1.26%，報82.5元；京東（9618）升0.17%，報116.4元；阿里巴巴（9988）升2.29%，報134.2元；百度（9888）升4.94%，報131.6元；小米（1810）升1.18%，報30.82元；快手（1024）升1.86%，報45元；網易（9999）跌0.17%，報181.5元。
晶片股造好，華虹半導體（1347）升9.33%，報130.1元；中芯國際（981）升5.72%，報74.85元；ASMPT（522）升6.31%，報173.6元。
中東局勢緩和，國際油價下滑。石油股方面，中海油（883）跌1.82%，報28.04元；中石油（857）平收，報11.68元；中石化（386）升2.39%，報4.71元。
滙控（005）季績遜預期，昨日跌半成後，今日回穩，股價升3.31%，報140.5元。
泡泡瑪特（9992）跌1.82%，報156.3元。