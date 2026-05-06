恒生指數半日升205點　重上兩萬六　中芯國際升逾9%(更新)

中東局勢緩和，美國國務卿魯比奧明確表示，向伊朗發動的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動已結束，美股造好，當中納指與標指齊破頂。恒指昨日（5日）跌近200點後，今早（6日）回穩，高開131點，報26,029點，重上兩萬六關口。恒指高開後，走勢反覆，曾倒跌最多20點，低見25,877點後，走勢回穩，大市重拾升勢，逐步回升最多311點，高見26,210點，半日升205點，報26,104點，內地長假期結束，「北水」回歸，成交回升至1,658.73億元。國指升44點，報8,775點；科指升65點，報4,994點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.36%，報465.8元；美團（3690）跌0.9%，報82.8元；京東（9618）升0.34%，報116.6元；阿里巴巴（9988）升3.96%，報136.4元；百度（9888）升4.31%，報130.8元；小米（1810）升1.45%，報30.9元；快手（1024）升1.68%，報44.92元；網易（9999）跌0.06%，報181.1元。
晶片股造好，華虹半導體（1347）升12.61%，報134元；中芯國際（981）升9.39%，報77.45元；ASMPT（522）升5.08%，報171.6元。
中東局勢緩和，國際油價下滑。石油股方面，中海油（883）跌2.66%，報27.8元；中石油（857）跌1.11%，報11.55元；中石化（386）升1.74%，報4.68元。
滙控（005）季績遜預期，昨日跌半成後，今日回穩，股價升1.84%，報138.5元。
泡泡瑪特（9992）跌1.76%，報156.4元。