恒生指數半日升205點　重上兩萬六　中芯國際升逾9%(更新)

中東局勢緩和，美國國務卿魯比奧明確表示，向伊朗發動的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動已結束，美股造好，當中納指與標指齊破頂。恒指昨日（5日）跌近200點後，今早（6日）回穩，高開131點，報26,029點，重上兩萬六關口。恒指高開後，走勢反覆，曾倒跌最多20點，低見25,877點後，走勢回穩，大市重拾升勢，逐步回升最多311點，高見26,210點，半日升205點，報26,104點，內地長假期結束，「北水」回歸，成交回升至1,658.73億元。國指升44點，報8,775點；科指升65點，報4,994點。