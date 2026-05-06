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財經
出版：2026-May-06 11:54
更新：2026-May-06 11:54

標普全球4月香港PMI跌至48.6　緊縮速度10個月來最急

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標普全球公布，2月香港PMI跌至48.6，低於3月的49.3。(資料圖片)

標普全球公布，2月香港PMI跌至48.6，低於3月的49.3。(資料圖片)

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標普全球公布，4月香港採購經理指數（PMI）跌至48.6，低於3月的49.3，指數連續2個月處於50以下的收縮區，反映商業景氣持續低迷，創10個月以來最快緊縮速度。

調查顯示，香港私營企業已連續兩月減產，整體雖然溫和，卻是去年7月以來最大。企業產出及新增訂單再度縮減，但新訂單緊縮速度放緩，出口訂單重拾增長，內地新接銷售額則由升轉跌，錄7個月以來的首個跌幅。

新增訂單減少　企業對擴充人手態度轉保守

隨著新訂單減少，企業4月積壓工作量亦同時下跌，但跌幅有限。由於產能過剩、需求有轉弱跡象，企業對擴充人手態度轉趨保守，僱員人手3個月來首次縮減，企業未有填補職位空缺，並縮減人手節流。

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原材料價格急升帶動成本增加

價格方面，4月的整體投入成本飆升，創2011年11月以來最大升幅，由於原材料價格急升，導致採購價格高企，企業的薪酬成本亦連續9個月增加。為紓緩盈利壓力，企業以逾兩年半以來最大幅度上調售價，加價對業務經營及客戶訂單帶來負面影響。

對於未來一年前景，香港私營企業企業維持保守，悲觀情緒雖較上月淡化，但卻依然明顯。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti指出，營商景氣再度下滑，反映今年第二季開季疲弱。

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