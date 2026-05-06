Google香港與科技園公司啟動第二屆AI孵化計劃

Google香港與科技園公司將為獲選初創企業提供多方面的支援，包括高達 35 萬美元的Google Cloud使用額、Google專家指導，以及由科技園公司提供高達129萬港元的資金資助等。

在投資推廣署的支持下，本屆計劃首度有三間海外初創企業參與，為海外企業拓展市場提供平台。

今屆計劃共有16間具發展潛力的初創企業獲選參與，數目較上屆增加逾一倍。入選企業涵蓋金融科技、保險科技、媒體、建築科技等多個領域，展現AI 跨行業的廣泛應用潛力。

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，很高興與科技園公司深化合作，並在投資推廣署的支持下，共同透過此孵化計劃，協助初創企業應用AI加速發展並拓展國際市場。

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，科技園公司很榮幸再次與Google香港合作舉辦「Rocketing AI Co-incubation Program」，計劃亦標誌着科技園和Google香港對促進以人工智能帶動創新、創業發展及人才培育的承諾。

獲選初創企業概覽，排名以英文字母順序排名：