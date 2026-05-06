Google香港與科技園公司啟動第二屆AI孵化計劃

Google香港與香港科技園公司（科技園公司）宣布啟動第二屆「Rocketing AI Co-incubation Program」人工智能（AI）孵化計劃，持續促進創新並推動香港創科的發展。
今屆計劃共有16間具發展潛力的初創企業獲選參與，數目較上屆增加逾一倍。入選企業涵蓋金融科技、保險科技、媒體、建築科技等多個領域，展現AI 跨行業的廣泛應用潛力。
在投資推廣署的支持下，本屆計劃首度有三間海外初創企業參與，為海外企業拓展市場提供平台。
Google香港與科技園公司將為獲選初創企業提供多方面的支援，包括高達 35 萬美元的Google Cloud使用額、Google專家指導，以及由科技園公司提供高達129萬港元的資金資助等。
Google香港銷售及營運總經理余名德表示，很高興與科技園公司深化合作，並在投資推廣署的支持下，共同透過此孵化計劃，協助初創企業應用AI加速發展並拓展國際市場。
香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，科技園公司很榮幸再次與Google香港合作舉辦「Rocketing AI Co-incubation Program」，計劃亦標誌着科技園和Google香港對促進以人工智能帶動創新、創業發展及人才培育的承諾。
獲選初創企業概覽，排名以英文字母順序排名：
AiHPC Innovation Limited
AIVI Technologies
DBinsight.ai Limited
Evov AI Limited
G1X Limited
Hong Kong Deep Stone Tech Limited
iGo Tech Private Limited
Impact AI Hong Kong Limited
Novo AI (HK) Limited
Petalife Limited
Reloop AI Limited
Restituo International Limited
SG Diagnostics (HK) Limited
Vlight Technology Limited
Zonic Tech Limited
ZWING Innovation Limited