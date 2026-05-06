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財經
出版：2026-May-06 12:11
更新：2026-May-06 12:11

Google香港與科技園公司啟動第二屆AI孵化計劃

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Google香港與科技園公司宣布啟動第二屆AI孵化計劃。

Google香港與科技園公司宣布啟動第二屆AI孵化計劃。

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Google香港與香港科技園公司（科技園公司）宣布啟動第二屆「Rocketing AI Co-incubation Program」人工智能（AI）孵化計劃，持續促進創新並推動香港創科的發展。

今屆計劃共有16間具發展潛力的初創企業獲選參與，數目較上屆增加逾一倍。入選企業涵蓋金融科技、保險科技、媒體、建築科技等多個領域，展現AI 跨行業的廣泛應用潛力。

在投資推廣署的支持下，本屆計劃首度有三間海外初創企業參與，為海外企業拓展市場提供平台。

Google香港與科技園公司將為獲選初創企業提供多方面的支援，包括高達 35 萬美元的Google Cloud使用額、Google專家指導，以及由科技園公司提供高達129萬港元的資金資助等。

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Google香港銷售及營運總經理余名德表示，很高興與科技園公司深化合作，並在投資推廣署的支持下，共同透過此孵化計劃，協助初創企業應用AI加速發展並拓展國際市場。

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，科技園公司很榮幸再次與Google香港合作舉辦「Rocketing AI Co-incubation Program」，計劃亦標誌着科技園和Google香港對促進以人工智能帶動創新、創業發展及人才培育的承諾。

獲選初創企業概覽，排名以英文字母順序排名：

  • AiHPC Innovation Limited

  • AIVI Technologies

  • DBinsight.ai Limited

  • Evov AI Limited

  • G1X Limited

  • Hong Kong Deep Stone Tech Limited

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  • iGo Tech Private Limited

  • Impact AI Hong Kong Limited

  • Novo AI (HK) Limited

  • Petalife Limited

  • Reloop AI Limited

  • Restituo International Limited

  • SG Diagnostics (HK) Limited

  • Vlight Technology Limited

  • Zonic Tech Limited

  • ZWING Innovation Limited

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