Mox Bank首季實現收支平衡 稍後時間推新股認購服務

胡博思表示，該行2025年表現亮眼，其中存款增長21%，美元存款增長13倍；在所有數碼銀行中，儲蓄帳戶結餘市佔率超過33%。信用卡消費額增長36%，高於市場平均約10%。他又表示，該行於去年進一步強化Mox Invest的產品組合，資產管理規模及交易量分別增長2.6倍及2.4倍，超過10%客戶已開設Mox Invest賬戶。繼今年較早前推出加密貨幣交易服務後，Mox Invest將於今年稍後時間推出新股認購服務。

渣打(02888)旗下數字銀行Mox Bank宣布，今年首季實現收支平衡，行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)表示，對未來季度收支平衡的趨勢充滿信心，目標在2026年全年實現收支平衡。該行去年營運開支按年增加逾10%至8.5億元，胡博思解釋，主要與第4季收購產生重大一次性項目有關，撇除相關項目，過去3年整體開支大致平穩。

胡博思又指，Mox Bank在過去3年投放10億元於科技領域，計劃未來3年額外投入10億元，重點發展人工智能，並將銀行轉型為人工智能原生銀行，透過策略性人機協作將營運能力提升一倍，為每位員工配備個人化人工智能助理，以提升服務質素及效率。

另外，該行推出Mox+財富管理方案，Mox+客戶只需維持平均每日結餘，包括所有投資及存款結餘，達60萬港元或以上，便可享Mox Invest優惠收費及外匯的優惠定價、特惠存款利率(年利率 3.5%、上限為 500 萬港元)、優先客戶支援，以及優先體驗新產品及活動。鮑志毅解釋，相關服務聚焦被市場忽略的年輕專業人士及新興富裕客戶群。