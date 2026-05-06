Visa與中銀香港合作 完成由AI代理執行端到端信用卡支付

Visa宣布，已完成由AI代理執行的端到端信用卡支付，並由中國銀行(香港)於是次測試中擔任信用卡發卡機構。

過去一年，AI驅動的網上零售流量按年飆升4,700%，而曾在購物期間使用AI的消費者中，有85%認為該技術改善了他們的購物體驗，反映愈來愈來消消費者意意在購物過程中尋找AI協助。為滿足市場需要，Visa宣布，已完成由AI代理執行的端到端信用卡支付，並由中國銀行(香港)於是次測試中擔任信用卡發卡機構。標誌著香港邁向代理式商務的新篇章，即建基於可信賴、可擴展的金融基礎設施，並由AI驅動的新一代支付模式。

此次應用場景展示AI代理如何根據持卡人指示，透過Visa全球支付網絡使用中銀Visa信用卡於香港商戶進行實際交易。同時，在確保發卡機構管制權、持卡人授權及嚴謹的身份驗證機制下，推動商業自動化發展，並與現有的安全及管治標準一致。