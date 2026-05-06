Visa與中銀香港合作 完成由AI代理執行端到端信用卡支付

過去一年，AI驅動的網上零售流量按年飆升4,700%，而曾在購物期間使用AI的消費者中，有85%認為該技術改善了他們的購物體驗，反映愈來愈來消消費者意意在購物過程中尋找AI協助。為滿足市場需要，Visa宣布，已完成由AI代理執行的端到端信用卡支付，並由中國銀行(香港)於是次測試中擔任信用卡發卡機構。標誌著香港邁向代理式商務的新篇章，即建基於可信賴、可擴展的金融基礎設施，並由AI驅動的新一代支付模式。
此次應用場景展示AI代理如何根據持卡人指示，透過Visa全球支付網絡使用中銀Visa信用卡於香港商戶進行實際交易。同時，在確保發卡機構管制權、持卡人授權及嚴謹的身份驗證機制下，推動商業自動化發展，並與現有的安全及管治標準一致。
Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，代理式商務標誌著電子支付下一階段的演進。消費者將透過能理解其偏好並代表其執行採購的AI代理，實現從探索直達完成支付的流暢過程。然而，只有當信任、安全與責任機制能同步擴展，才能實現更具規模的自動化及個人化體驗。集團與中銀香港完成基於信用卡的端到端代理式支付，展示了Visa Intelligent Commerce如何將此全新概念轉化為現實應用，並在提供便捷、實際的AI驅動支付體驗，同時為香港金融生態系統做好準備，迎接代理式商務新時代。
中銀信用卡(國際)總經理何偉文認為，隨著人工智能深度融入商業生態，創新發展必須與安全及消費者保障並重並行。尤其在金融領域，便捷與安全始猶如天秤的兩端，唯有取得平衡，才能推動可持續創新。Visa的解決方案提供了探索框架，有助審慎評估代理式支付的可行性，在提升支付智能化的同時，又能確保交易透明及客戶得到充分保障。