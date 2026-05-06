本港首季食肆總收益284億元　按年升1.1%　非中餐館收益升2.8%

扣除期間價格變動的影響後，今年首季的食肆總收益以數量計的臨時估計，按年輕微上升0.2%。經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計，按季均維持在相若水平。

按食肆類別分析，與去年首季比較，中式餐館的總收益以價值計上升0.9%，但以數量計則下跌0.2%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.8%及2.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌0.6%及1.5%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌4.0%及3.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計上升0.5%，但以數量計則下跌0.6%。

按月份分析，今年1月、2月及3月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別下跌3.2%、上升5.7%及上升1.6%。扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，今年一月、二月及三月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別下跌4.2%、上升4.6%及上升0.8%。

政府發言人表示，食肆業務在首季繼續改善，預料本地消費氣氛大致堅挺及訪港旅遊業持續增長，將繼續為食肆業務帶來支持。政府會繼續監察地緣政治緊張局勢波動的下行風險，衡量當中對食肆業務的潛在影響。