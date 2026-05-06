齊合環保旗下回收公司 招標售予法國回收業龍頭Derichebough

去年4月開始停牌的齊合環保(976)，名下主要資產、歐洲回收公司Scholz Recycling Group，被接管人以招標形式出售予法國回收業龍頭Derichebourg SA。雙方未有透露交易金額。

Derichebough SA與同系公司Elior Group SA較早前宣布落戶香港，托展飛機裝拆及回收業務。Derichebourgh SA於新聞公告表示，已與接管人簽署合約，收購Scholz Recycling Group全部股權，以擴展其全球回收業務。

Scholz成立於1872年， 是歐洲一家領先的金屬回收企業，於2025年錄得16億歐元的營業額，在德國、捷克、波蘭、斯洛文尼亞設有業務，在奧地利和羅馬利亞亦擁有合營業務。2025年，Sholz銷售逾300萬噸再生黑色金屬、有色金屬、紙張、紙皮及塑膠。集團在全球擁有逾3,500名員工，營運180個據點(包括合資公司）。