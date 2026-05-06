熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-May-06 18:33
更新：2026-May-06 18:33

齊合環保旗下回收公司 招標售予法國回收業龍頭Derichebough

分享：
螢幕擷取畫面 2026 05 06 182926

齊合環保旗下回收公司，招標售予法國回收業龍頭Derichebough(官網截圖)。

adblk4

去年4月開始停牌的齊合環保(976)，名下主要資產、歐洲回收公司Scholz Recycling Group，被接管人以招標形式出售予法國回收業龍頭Derichebourg SA。雙方未有透露交易金額。

Derichebough SA與同系公司Elior Group SA較早前宣布落戶香港，托展飛機裝拆及回收業務。Derichebourgh SA於新聞公告表示，已與接管人簽署合約，收購Scholz Recycling Group全部股權，以擴展其全球回收業務。

Scholz成立於1872年， 是歐洲一家領先的金屬回收企業，於2025年錄得16億歐元的營業額，在德國、捷克、波蘭、斯洛文尼亞設有業務，在奧地利和羅馬利亞亦擁有合營業務。2025年，Sholz銷售逾300萬噸再生黑色金屬、有色金屬、紙張、紙皮及塑膠。集團在全球擁有逾3,500名員工，營運180個據點(包括合資公司）。

adblk5

Derichebourg與其持股的聯營公司Elior Group SA去年宣布落戶香港，與機管局開辦飛機裝拆的專業課程，並宣布會在香港機場開展飛機拆解及回收業務，特首李家超與多名官員有出席課程的啟動儀式。

急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖）

齊合環保去年4月起停牌至今

齊合環保方面，因未能按時發表24/25年業績，去年4月起遭停牌，公司今年3月表示，公司如常運作，並已向聯交所提交法證調查及內部監控審查報告初稿。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務