估值3900億！ 巨擘先正達傳下季來港 新股迎巨無霸

本港下半年料迎新股巨無霸！國企中國中化旗下、總部位於瑞士的種子及農藥化工巨擘先正達集團(Syngenta)傳今年9月或10月來港上市，估值或高達500億美元(約3,900億港元)。事實上，早前亦有消息指，先正達或最早在6月以保密方式提交上市申請，集資額可能高達100億美元(約780億港元)，意味有機會成為2019年阿里巴巴(9988)後，約7年來最大集資新股。

消息指，問鼎今年集資王的先正達已選定中金公司和高盛擔任主要承銷商，另美銀、中信證券和瑞銀亦會參與，上市具體時間取決於市場狀況。