估值3900億！ 巨擘先正達傳下季來港 新股迎巨無霸

本港下半年料迎新股巨無霸！國企中國中化旗下、總部位於瑞士的種子及農藥化工巨擘先正達集團(Syngenta)傳今年9月或10月來港上市，估值或高達500億美元(約3,900億港元)。事實上，早前亦有消息指，先正達或最早在6月以保密方式提交上市申請，集資額可能高達100億美元(約780億港元)，意味有機會成為2019年阿里巴巴(9988)後，約7年來最大集資新股。
消息指，問鼎今年集資王的先正達已選定中金公司和高盛擔任主要承銷商，另美銀、中信證券和瑞銀亦會參與，上市具體時間取決於市場狀況。
集資額或高達百億美元
先正達於2017年被中國化工集團(後重組並易名中國中化)以440億美元收購，業務遍布全球逾90個國家，員工逾5萬名，旗下業務包括植保、種子及農藥等。先正達於2021年中曾在內地申請上市，但2024年以市場波動為由撤回。集團早前曾表示，將在時機成熟時重返資本市場。截至今年3月底止首季，先正達營業收入64億美元，按年升2%；EBITDA錄14億美元，升5%。單計中國業務，首季營業收入15億美元，多1%。
樂動機器人躋今年第二超購王
至於本港新股認購續活躍。提供視覺感知產品及割草機器人公司樂動機器人(1236)昨午截至公開發售，消息指其合共有約30萬人認購，並錄得6,725倍超額認購，僅次於天星醫療(1609)成為今年超購倍數第二多的主板新股；涉及認購額6,793億元，僅次於曦智科技(1879)，為今年第三大涉資新股。
企業抽水潮 美的籌156億
另外，港股抽水行動持續。外電指，美的集團(300)擬發行兩批零息可換股債券，合共集資20億美元(約156億港元)，每批集資10億美元，分別於明年5月和2033年5月到期，摩根士丹利、高盛、花旗和美銀為安排行，集資所得用於海外擴張和增強流動性。