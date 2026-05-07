恒生指數升412點　快手升逾7%　三桶油逆市跌(更新)

中東局勢緩和，據報美伊雙方快將達成協議，結束戰爭，美股造好，當中納指與標指齊破頂。恒指昨日（6日）升逾300點後，今早（7日）延續升勢，裂口高開317點，報26,531點。恒指高開高走，升幅曾擴大至428點，升至26,642點後，升幅回順，半日升410點，報26,623點。恒指午後維持走勢，繼續向好，尾市略為突破早市高位，曾升455點，高見26,669點，其後升幅回順，最終升412點，收報26,626點，成交3,124.89億元。國指升118點，報8,919點；科指升151點，報5,121點。

科技股造好，騰訊（700）升3.11%，報477.4元；美團（3690）升2.12%，報84.25元；京東（9618）升2.23%，報119元；阿里巴巴（9988）升4.99%，報140.9元；百度（9888）升4.33%，報137.3元；小米（1810）升0.97%，報31.12元；快手（1024）升7.56%，報48.4元；網易（9999）升2.26%，報185.6元。