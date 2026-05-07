恒生指數半日升410點　快手升逾7%　三桶油逆市跌(更新)

中東局勢緩和，據報美伊雙方快將達成協議，結束戰爭，美股造好，當中納指與標指齊破頂。恒指昨日（6日）升逾300點後，今早（7日）延續升勢，裂口高開317點，報26,531點。恒指高開高走，升幅曾擴大至428點，高見26,642點後，升幅回順，半日升410點，報26,623點，成交1,657.74億元。國指升137點，報8,937點；科指升153點，報5,122點。

科技股造好，騰訊（700）升3.5%，報479.2元；美團（3690）升2.42%，報84.5元；京東（9618）升2.58%，報119.4元；阿里巴巴（9988）升4.32%，報140元；百度（9888）升5.24%，報138.5元；小米（1810）升2.08%，報31.46元；快手（1024）升7.2%，報48.24元；網易（9999）升2.92%，報186.8元。