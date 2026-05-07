三星電子撤出中國家電市場　重點經營手機半導體領域

南韓的三星電子（Samsung Electronics）宣布，由於競爭加劇，旗下家電產品撤出中國市場，在華只保留手機、平板、醫療器械、半導體等業務。(路透社)

中國製造家電品質不斷提升及掀起價格戰，南韓的三星電子（Samsung Electronics）宣布，由於競爭加劇，旗下家電產品撤出中國市場，在華只保留手機、平板、醫療器械、半導體等業務。

三星電子本月6日在官網宣布，稱為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，三星電子決定停止在中國內地市場銷售電視、顯示器等所有家電產品。公告指，已購買三星家電產品的用戶，三星仍將嚴格按照《消費者權益保護法》、國家三包規定等相關法律法規，繼續為用戶提供規範的售後服務，保障用戶合法權益不受影響。