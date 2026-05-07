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財經
出版：2026-May-07 10:54
更新：2026-May-07 10:54

三星電子撤出中國家電市場　重點經營手機半導體領域

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南韓的三星電子（Samsung Electronics）宣布，由於競爭加劇，旗下家電產品撤出中國市場，在華只保留手機、平板、醫療器械、半導體等業務。(路透社)

南韓的三星電子（Samsung Electronics）宣布，由於競爭加劇，旗下家電產品撤出中國市場，在華只保留手機、平板、醫療器械、半導體等業務。(路透社)

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中國製造家電品質不斷提升及掀起價格戰，南韓的三星電子（Samsung Electronics）宣布，由於競爭加劇，旗下家電產品撤出中國市場，在華只保留手機、平板、醫療器械、半導體等業務。

三星電子本月6日在官網宣布，稱為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，三星電子決定停止在中國內地市場銷售電視、顯示器等所有家電產品。公告指，已購買三星家電產品的用戶，三星仍將嚴格按照《消費者權益保護法》、國家三包規定等相關法律法規，繼續為用戶提供規範的售後服務，保障用戶合法權益不受影響。

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停止銷售的產品包括電視、顯示器、大型商用顯示器、冷氣機、雪櫃、洗衣機、乾衣機、洗衣乾衣一體機、衣物護理機、音響、投影儀、吸塵器、空氣凈化器等所有家用電器。

日媒《日經新聞》早前已報道，三星會在今年內退出中國的家電市場，最大原因是面對中國家電品質上升及價格戰，三星產品的競爭力已下降。報道引述消息人士指，三星電子將保留在中國的雪櫃、洗衣機和冷氣等家電的生產製造，在中國的工廠，將做為海外市場的供應中心。

三星電子在中國內地及其他地區都面臨中國對手的激烈競爭，加上美國關稅措施，三星家電部門去年虧損2000億韓圜，相當於約10.8億港元。

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