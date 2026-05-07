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財經
出版：2026-May-07 11:35
更新：2026-May-07 18:21

擬斥560億美元收購eBay　GameStop CEO賣門店地毯籌錢遭封號

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行政總裁Ryan Cohen在社交媒體上表示，要在eBay賣貨支持收購費用。

行政總裁Ryan Cohen在社交媒體上表示，要在eBay賣貨支持收購費用。

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被視為「迷因股」（meme stocks）遊戲零售連鎖店GameStop，早前提議以約560億美元（約4,368億港元）的現金和股票收購線上零售商eBay。行政總裁Ryan Cohen在社交媒體上表示，要在eBay賣貨支持收購費用。

GameStop執行長Ryan Cohen在社交媒體上表示，要在eBay賣貨支持收購費用（I'm selling stuff on eBay to pay for eBay），並附上他的eBay賬戶連結。

Ryan Cohen的eBay賬戶「ryan_5050」，出售一批商品，網民反應熱烈，但這場「賣貨籌錢」策略，他的帳號在不足12小時後，便遭到eBay封鎖。

Ryan Cohen出售36件物品，大部分為GameStop或遊戲產品收藏，包括GameStop帽、咖啡杯、多款絕版遊戲機卡帶，以及收藏卡。當中GameStop商店招牌，目前出價逾1.4萬美元（約11萬港元）。

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另外，Ryan Cohen亦出售一些比較「騎呢」商品，包括PSA 10分的特朗普紀念卡、一對白襪、GameStop門店地毯、未開封的Windows 2000、第一代的iPhone。

Ryan Cohen在eBay發售的物品，均附贈他向eBay提交的收購提案簽名副本，以答謝買家對收購的支持。

當中GameStop商店招牌，目前出價逾1.4萬美元。 另有GameStop帽、咖啡杯、多款絕版遊戲機卡帶，以及收藏卡。 Ryan Cohen亦出售一此較「騎呢」商品。 Ryan Cohen亦出售一此較「騎呢」商品。 Ryan Cohen亦出售一此較「騎呢」商品。 Ryan Cohen亦出售一此較「騎呢」商品。 Ryan Cohen亦出售一此較「騎呢」商品。 Ryan Cohen在eBay發售的物品，均附贈他向eBay提交的收購提案簽名副本

Michael Burry直言收購價過高

不過，知名對沖基金經理、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry，對GameStop收購eBay感到憂慮，直言560億美元的收購價過高，即使透過削減成本整合業務，亦無法令這宗天價收購案產生合理回報。

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