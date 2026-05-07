擬斥560億美元收購eBay　GameStop CEO賣門店地毯籌錢遭封號

行政總裁Ryan Cohen在社交媒體上表示，要在eBay賣貨支持收購費用。

被視為「迷因股」（meme stocks）遊戲零售連鎖店GameStop，早前提議以約560億美元（約4,368億港元）的現金和股票收購線上零售商eBay。行政總裁Ryan Cohen在社交媒體上表示，要在eBay賣貨支持收購費用。

GameStop執行長Ryan Cohen在社交媒體上表示，要在eBay賣貨支持收購費用（I'm selling stuff on eBay to pay for eBay），並附上他的eBay賬戶連結。

Ryan Cohen的eBay賬戶「ryan_5050」，出售一批商品，網民反應熱烈，但這場「賣貨籌錢」策略，他的帳號在不足12小時後，便遭到eBay封鎖。

Ryan Cohen出售36件物品，大部分為GameStop或遊戲產品收藏，包括GameStop帽、咖啡杯、多款絕版遊戲機卡帶，以及收藏卡。當中GameStop商店招牌，目前出價逾1.4萬美元（約11萬港元）。