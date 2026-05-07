美國廉航Spirit倒閉　網民發起眾籌救公司

Hunter Peterson解釋，發動眾籌收購「精神航空」，一旦成功將會實現一間沒有任何公司支持，不會有高薪CEO，亦不會有大股東決定命運的航空公司。

Hunter Peterson發起的 眾籌行動 ，入場金額僅45美元，相當於「精神航空」的平均價格，而且項目暫時不會從資助網民戶口中扣除，而是為未來收購預留資金。

美國網紅Hunter Peterson在「精神航空」公布倒閉後，決定眾籌集資收購Spirit航空，又呼籲網民集資收購公。

中東衝突，帶動油價急升，美國廉航公司「精神航空」（Spirit Airlines）不敵高昂油價，日前宣布公司倒閉。有美國網紅建立集資平台，嘗試集資收購Spirit航空，現時已籌集到逾4.37億美元。

現時，眾籌平台未核實的集資額已突破4.37億美元；經核實的集資額已突破2億美元。平均捐款金額為850美元。不過，集資目標額為17.5億美元。

Hunter Peterson提及，若成功收購「精神航空」，公司將會像美式足球隊綠灣包裝工（Green Bay Packers），由公眾持有，而不是由大財團控制公司。綠灣包裝工是美國眾多職業運動隊伍中，唯一以非牟利組織運作的球隊，球隊由逾十萬名股東持有。

華府曾考慮提供5億美元資金

為拯救財困的「精神航空」，美國政府曾考慮提供5億美元資金，條件是獲得「精神航空」破產重組後最多90%股份的認股權證。