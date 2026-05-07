恒生投資：第二季看好美股、日股及全球科技股 建議低配內地消費股

恒生投資發布第二季投資市場展望，該行對第二季整體風險偏好維持中性，建議在個人財富中維持5至10%黃金配置，並在股債之間偏好股票。其中又相對看好美股、日股及全球科技股；同時對中國、亞洲新興市場股市持中性看法並看淡歐洲股市。另外，該行繼續看好亞洲投資級債券，並上調亞洲高收益債券至中性看法。恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程預期，聯儲局今年將有兩次減息，較大機會在第四季發生。
蘇浩程對港股維持中性觀點，並延續「出口仍然是內地經濟的主要引擎」的看法，建議低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動的科技及出口相關股。該行又預計，美股將繼續受科技板塊帶動，料盈利增長是推動股市可持續上漲的主要來源，若美股今年能夠維持強勁的盈利增長，將有望支持在今年餘下時間的表現。考慮到地緣政治消息仍可能令市場反覆，市場或維持一定波動。
在區域方面，蘇浩程認為韓國與台灣仍受AI需求帶動；部分東盟市場或相對偏弱。內地經濟數據穩健增長，但市場仍在等待更明確的政策催化劑。整體而言，美國與日本的市場表現仍相對正面。在組合層面，建議維持分散配置，避免過度偏重股票或債券，亦不宜集中單一地區或單一資產類別，以提升組合的抗波動能力。
明日推兩隻備兌認購期權主動型ETF
另外，恒生投資將於明日推出「恒生國指備兌認購期權主動型ETF」(3519)及「恒生科技備兌認購期權主動型ETF」(3589)。每手100個基金單位，發行價分別為9.6港元，入場門檻約960港元及8.6港元，入場門檻約860港元。恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁黃勁峯表示，兩隻ETF旨在提高潛在收益，同時抵銷部分相關股票持倉的下行波動，在市況橫行和市場下跌時，其表現有機會跑贏被動指數策略，波動率亦更低。