中東陰霾消散 恒指逾兩月高 分析看好科技股

中東衝突的陰霾持續在投資市場消散，韓、台股續創新高下，將MSCI亞太區指數推向高峰，港股亦連漲兩日。恒生指數昨一度急升456點，收市仍漲412點或1.6%，報26,626點，升至兩個半月高，兩日累升728點，成交額3,124億元，亦為約1個月高。恒生投資昨發布第二季市場展望，對今季整體風險偏好維持中性，建議在個人財富中維持5%至10%黃金配置，並在股債之間偏好股票，看好科技股。
恒生投資今季相對看好美股、日股及全球科技股；同時對中國、亞洲新興市場股市持中性看法並看淡歐洲股市。另外，該行繼續看好亞洲投資級債券，並上調亞洲高收益債券至中性看法。
恒生投資對港股維持中性觀點
恒生投資管理投資總監蘇浩程預期，聯儲局今年將有兩次減息，較大機會在第四季發生，惟對港股維持中性觀點。他建議低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動的科技及出口相關股份。
至於美股，該行又預計將繼續受科技板塊帶動，料盈利增長是推動股市可持續上漲的主要來源，若美股今年能夠維持強勁的盈利增長，將有望支持在今年餘下時間的表現；考慮到地緣政治消息仍可能令市場反覆，料市場或維持一定波動。
北水走資兩日 狠沽騰訊
大市方面，除恒指創逾兩個月高，恒生科技指數亦曾創逾一個月高，最多升3.4%，收市報5,121點，漲151點或3.1%。不過，北水連續兩日走資，昨滬深港股通合共淨沽出48億元，當中騰訊控股(700)走資27.4億元最多。韓股及台股持續破頂下，MSCI亞太區指數昨曾大升2.1%，至逾273點歷史新高。
首4月49新股上市 大升1.6倍
另外，港交所(388)數據顯示，今年首4月有49家新上市公司，較去年同期19家升158%；期內首次公開招股集資額1,514億元，大漲604%；總集資金額為2,034億元，升19%。