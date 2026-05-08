中東陰霾消散 恒指逾兩月高 分析看好科技股

中東衝突的陰霾持續在投資市場消散，韓、台股續創新高下，將MSCI亞太區指數推向高峰，港股亦連漲兩日。恒生指數昨一度急升456點，收市仍漲412點或1.6%，報26,626點，升至兩個半月高，兩日累升728點，成交額3,124億元，亦為約1個月高。恒生投資昨發布第二季市場展望，對今季整體風險偏好維持中性，建議在個人財富中維持5%至10%黃金配置，並在股債之間偏好股票，看好科技股。

恒生投資今季相對看好美股、日股及全球科技股；同時對中國、亞洲新興市場股市持中性看法並看淡歐洲股市。另外，該行繼續看好亞洲投資級債券，並上調亞洲高收益債券至中性看法。