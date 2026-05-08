恒生指數半日跌290點　泡泡瑪特逆市升5%(更新)

市場憧憬美伊雙方快將達成和平協議，美國三大指數從高位回軟。恒指連升兩日，累升逾700點後，今早（8日）回吐低開266點，報26,359點。恒指低開後，跌幅曾收窄至202點，見26,424點，其後走勢再向下，跌幅曾擴大至351點，低見26,274點，半日跌290點，報26,335點，成交1,455.41億元。國指跌56點，報8,863點；科指跌55點，報5,065點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.55%，報470元；美團（3690）跌0.71%，報83.65元；京東（9618）跌1.26%，報117.5元；阿里巴巴（9988）跌1.49%，報138.8元；百度（9888）升3.5%，報142.1元；小米（1810）升0.9%，報31.4元；快手（1024）升1.41%，報49.08元；網易（9999）跌0.97%，報183.8元。