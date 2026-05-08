報稅2026｜「綠色炸彈」殺到！免稅額、稅務寬減上限一文看清

稅務局於5月初向全港納稅人發出277萬份，俗稱「綠色炸彈」報稅表，要求納稅人須在6月4日之前填妥並遞交，獨資業務人士則需於8月4日前填妥；網上填寫的限期延長一個月。 想了解應交稅額、填寫稅表的步驟、免稅額和扣稅額等問題？《am730》特別整理了關鍵報稅事項，幫助讀者快速掌握報稅要點，妥善處理年度稅務事宜。 報稅2026｜交稅時間 課稅年度定義為每年的4月1日至次年的3月31日。因此，報稅和繳稅的各個階段跨越一年。 稅務局一般於每年5月或6月發出報稅表。若為「職場新鮮人」，首次投身社會工作，可能會較遲才收到報稅表。

5至6月：陸續收到報稅表

6至7月：向稅局交報稅表

10月：開始收到交稅通知

隔年1月：繳交第一期稅款

隔年4月：繳交第二期稅款 報稅2026｜收入幾多要報稅？ 每名打工仔均有132,000元的基本免稅額，若在去年4月1日至今年3月31日的課稅年度內，年薪超過132,000元金額，即平均月薪達11,000元，便需要報稅。 注意即使收入不超過享有的免稅額，則無須繳納薪俸稅，亦無須報稅。不過，如果收到稅務局發出的報稅表，仍須在指定期限內報稅。

報稅2026｜薪俸稅如何計算? 一般打工仔所繳交的稅項是「薪俸稅」，税務局會按照大家於該年度的應課稅入息實額按「累進稅率」或入息淨額以「標準稅率」計算，而當局會取兩者計算後較低的稅款額徵收。計算的方式如下： 應課稅入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免稅額總額 入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額 對於一般打工仔，以累進稅計算的稅款比標準稅低，因此都是繳交以累進稅計算的稅款。納稅人亦可以使用由税務局製作的簡單税款計算機，計算應繳的薪俸税或個人入息課税税款。

60歲或以上為每名50,000元 未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼為每名50,000元 單親免税額：132,000元 傷殘受養人免稅：75,000元 傷殘人士免稅(每名計算)：75,000元 更多詳情可參考政府網站

報稅2026｜住宅租金扣稅 若應課薪俸税或個人入息課税的納税人沒持有住宅物業，就有資格申請租金扣稅，有100,000元扣稅額。如納税人是與子女同住及符合特定條件，最高租金扣稅額，可以由100,000元提高至120,000元。 要申請租金扣稅，租約亦必須已打釐印。假如居住單位有2位納税人，而租約上又有2人名字，則可把每人的扣稅上限12萬港元平均分，每人的扣稅上限為60,000元。 報稅2026｜供樓扣稅 供樓扣稅即是「居所貸款利息扣除」，若供樓人士持有本港境內物業及自住，就可申請將按揭利息用作扣稅，會有100,000元扣稅額。如納税人是與子女同住及符合特定條件，供樓扣稅額可由100,000元提升至120,000元，直至子女滿18歲為止。而扣稅年期有20個課稅年度，這 20 年不需要連續使用，納税人可以根據當年的利息支出多少，可自由決定是否申索。

報稅2026｜其他扣稅 個人進修開支扣稅上限為100,000元

強積金強制性供款扣稅上限為18,000元

合資格年金及可扣稅強積金自願性供款（TVC）扣稅上限為60,000元

自願醫保(每名受保人計算)扣稅上限為8,000元

認可慈善捐款扣稅上限為應評税入息或利潤的35% 更多扣稅詳情可參考政府網站