結業潮｜執笠倉「執笠」 資源整合第一滴血黃埔店7月結業

連鎖文具和家品店「執笠倉」公布，正與「文具佬生活百貨」進行資源整合，需檢視全線門店，地區重疊及長期表現不達標店舖需「忍痛調整」，開業9年的黃埔分店成「第一滴血」，7月租約期滿後不續租。翻查資料，執笠倉與文具佬品牌的創辦人現時為夫婦。
與「文具佬」資源整合 兩品牌創辦人為夫婦
執笠倉周四(7日)於社交平台以「黃埔，會成為我哋資源整合後第一滴血」公布，執笠倉正與文具佬生活百貨資源統合，需重新檢視每間門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中黃埔店租約將於7月到期，公司決定不再續租，正式結束營業。執笠倉指黃埔具有特別意義，是品牌首間走入中產地區的分店，為答謝街坊9年來支持，由即日起開始執笠清貨，顧客買滿100元將享有7折。
網民回應，「係咪因為附近黃埔花園有間文具佬，所以將兩間合二為一？」、「策略性倒閉未必係壞事，當年759如果肯適當關分店，個loss可以細好多」、「要執都要執得型」、「文具佬定位似乎高過執笠倉，更重要係，執笠倉黃埔店收得晏，好夜都買到」。
資料顯示，執笠倉創立於2014年，創辦人蘇曉芬與前夫離婚，為保障生計在深水埗西九龍中心內的蘋果商場開店，主要出售來自內地的飾品及文具，惟初時銷量平平，臨近結業之際以「執笠清貨」作號召，生意卻反升，其後她同年再在蘋果商場再租下多個舖位，並命名為「執笠倉」，每日都以好像「執笠清貨」或開倉般便宜作招徠。
2016年，蘇曉芬遇到現任丈夫羅家昌，為文具佬生活百貨的創辦人，以及文具批發商東方文具公司的行政總裁。羅家昌加入執笠倉後成為股東，夫婦一起發展事業，令門店數量擴展至目前的14間。