FM財自 | 最強與最弱的對壘：百度與快手的交易邏輯

快手是科指中最弱的一員。(資料圖片)

最強與最弱的對壘：百度與快手的交易邏輯

在交易場上，我並不迷信「只買最強」，有時「追突破」與「博反彈」的雙線並行，反而能擴大獲利空間。

百度（09888）：教科書式的「平頂突破」

本周初，百度無疑是科指成分股中的最強，處於所有平均線之上，早在4月初股價於108元之下水平時，我已部署好倉，之後在上漲震盪時減持了大部分，但周三（5/6）百度股價突破126元關鍵平頂時，我追加Long Call。

為甚麼敢在破位時加倉？這屬於典型的「平頂突破」，相比於高開（Gap up）容易引發陰燭回落的狼狽，當天百度是以「陽燭實體」突破，成功率更高。