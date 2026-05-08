FM財自 | 最強與最弱的對壘：百度與快手的交易邏輯

最強與最弱的對壘：百度與快手的交易邏輯
在交易場上，我並不迷信「只買最強」，有時「追突破」與「博反彈」的雙線並行，反而能擴大獲利空間。
百度（09888）：教科書式的「平頂突破」
本周初，百度無疑是科指成分股中的最強，處於所有平均線之上，早在4月初股價於108元之下水平時，我已部署好倉，之後在上漲震盪時減持了大部分，但周三（5/6）百度股價突破126元關鍵平頂時，我追加Long Call。
為甚麼敢在破位時加倉？這屬於典型的「平頂突破」，相比於高開（Gap up）容易引發陰燭回落的狼狽，當天百度是以「陽燭實體」突破，成功率更高。
昨天我預測第一目標價為143元，今日暫時最高觸及142.9 元，僅差一格到目標價。
2. 快手（01024）：跌深便是利好的「最弱反擊」
與百度相反，快手是科指中最弱的一員，受制於所有平均線之下。然而，當股價在4月底跌至42元底部後回穩，隨後連續多天小陽及漸漸跑贏或有追落後的跡象。
由於快手經歷了長期的緩跌，期權引伸波幅（IV）極低，適合Long Call一博，我在周一、二開始佈局，周三（5/6）見升破 5日高位後加倉。快手勝在「夠殘」，提供了足夠的防禦墊，連升三日的表現也優於小米（01810）周一時的一日貨仔。
買突破vs買最殘
技術分析不代表盲目追強，強勢股雖然勝率高，但止損位往往較遠，難以拿捏，相反，買入突破點（如百度）或博取超跌反彈的（如快手），在風險管理上更容易控制。
回想起去年（2025年）3月份，我參加富途人氣牛牛選舉頒獎禮時，主辦方請每位得獎者各推薦美股及港股各一隻，我當天推薦的港股就是百度（當時87元），而美股推薦的是Intel（當時25元），兩股當時皆是備受冷落的港股美股股份。
投資不需要隨波逐流，關鍵在於找到屬於自己的入市節奏，我一向喜愛追尋冷門股份，今天（5/8）看到百度及快手已經多人推薦，但我已平掉逾一半好倉。
Option Jack