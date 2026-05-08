壽司郎股價升13%受惠於盈利調升　中國市場半年倍增

日本連鎖迴轉壽司店的壽司郎，母公司Food&Life Companies在今日（8日）公布，將集團截至今年9月的預期盈利，由原來的405億日圓（約20.23億港元）上調至485億日圓（約24.23億港元），較市場預計高，令公司的股價上升至10,845日圓的新高。當中在中國，包括內地、香港及台灣市場在前半期的盈利比之前一年上升超過1億至156億日圓（約7.79億港元）。
壽司郎母公司在今日公布，將截至今年9月的盈利由原本的405億日圓，調高至485億日圓，較之前一年上升34.4%，比市場預期的462億日圓（約23.08億港元）高。純利亦由原本的240億日圓（約11.99億港元），調升至300億日圓（約14.99億港元），較之前一年增長30.8%，連續3年創新高。集團主要受惠於中國市場的收入大增，當中在內地、香港以及台灣的店舖，在去年10月至今年3月的半年營利就比再之前一個財年同期上升超過1億至156億日圓。公司將股息由原預計的每股35日圓，增加至40日圓。
公司又表示，在今年秋季將在美國紐約開設首間的分店，位置將在美國時代廣場附近。Food&Life Companies的股價，今日較之前一日上升13%至10,845日圓。日本證券分析員指出，考慮到公司在海外的成長潛力，目前股價未算高。同時在開拓美國市場下，對公司前景感到樂觀。壽司郎表示，上半期的分店增長按如期，目前公司有279間海外店舖，而下半期目標增長至320間。