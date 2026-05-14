萬寧冀轉型成可信賴全方位健康顧問　不單純做零售

萬寧早前在西九文化區一連兩日舉辦「萬寧BoostUP 好狀態嘉年華」，設有多種活動，包括瑜伽、跑步，以及冥想放鬆等，亦有健康團隊提供免費健康檢測。萬寧母公司DFI零售集團的北亞區健康與美容業務市場總監鄭虹表示，萬寧舉辦上述活動原因是現時顧客更加主動關注自己健康，亦希望公司成為「Trusted advisor for wellness」(可信賴的全方位健康顧問)。 記者：張浩楊 好狀態嘉年華讓顧客了解健康 對於舉辦活動原因，鄭虹指希望萬寧不是單純的零售商，而是成為可信賴的全方位健康顧問，所以開始為顧客提供健康檢測、頭皮測試等。她又說，萬寧在西九舉辦「萬寧BoostUP 好狀態嘉年華」，令顧客可集中在一個地方了解自己的健康狀況。她透露活動構思是「希望見到香港人一齊去唞一唞」。

活動吸引「千禧世代」及「Z世代」參與 至於活動當日吸引逾3,000人參與，鄭虹指當中九成參與者表示滿意活動，亦有88%參與者會推薦朋友參加。她提及，由於活動是首次舉辦，主要想吸引兩類人，一是有運動習慣的人，二是對關注自己健康的人。鄭虹透露，參加者大多參與兩項活動，不少人更購買兩日的門票。鄭虹指，活動吸引很多「千禧世代」及「Z世代」，亦有好多年輕家庭帶小朋友參加。 對於會否再舉辦類似活動，鄭虹提及社交媒體上有很多人詢問，會否再舉辦類似活動。她對活動受歡迎表示開心，又透露如果明年再次舉辦，可以繼續選擇方便參加者的場地。

鄭虹：萬寧獨特之處是推廣「人與溫度」 被問及以健康顧問作賣點，會否擔心競爭對手類似宣傳，鄭虹認為作為健康護理產品的零售商，使命是推動大眾對健康的認知，而萬寧最大的不同之處是推廣「人與溫度」，她說萬寧不主張顧客盲目購物，而是希望幫助顧客找到最適合的產品。萬寧由傳統零售商轉型至健康顧問，鄭虹指萬寧增設專業健康團隊，例如在門市有人員提供專業意見、中醫服務；所有的同事都參與相關培訓，以及有L&D（Learning & Development，學習與發展）團隊為同事提供專業資訊。她更提及，萬寧專業健康團隊包括註冊藥劑師、營養師、美容師等。

網店及門市需共存 對於傳統零售商受到電商挑戰，當中萬寧中國已經停止運營實體門店。鄭虹表示，電商是生活一個必然之選，公司需要為客人提供網店及門市選擇，又形容兩者需要共存，藉此更好服務消費者。