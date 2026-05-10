泡沫專家Jeremy Grantham警告：股市即將大崩盤 規模堪比1929經濟大蕭條

曾預見2000年科網股泡沫爆破及2008年金融海嘯的知名投資者、GMO資產管理共同創辦人Jeremy Grantham最近接受外媒訪問時警告，美股目前正處於「史上最大泡沫」之中。他指出，這一輪由人工智慧熱潮推動的升勢，已將市場估值推升至前所未有的極端水平，甚至超越當年科網泡沫的高峰。他認為，最終將出現劇烈回調，其嚴重程度甚至可能媲美1929年的經濟大蕭條。

Grantham並不否認人工智能重塑各行各業的強大能力，但他強調，技術突破無法消除投機過熱的問題。他批評投資者過度沉迷於AI敘事，卻忽略了潛藏的結構性風險。