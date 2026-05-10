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財經
出版：2026-May-10 16:45
更新：2026-May-10 16:45

泡沫專家Jeremy Grantham警告：股市即將大崩盤 規模堪比1929經濟大蕭條

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泡沫專家Jeremy Grantham警告，股市即將大崩盤，規模堪比1929經濟大蕭條。（網上圖片）

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曾預見2000年科網股泡沫爆破及2008年金融海嘯的知名投資者、GMO資產管理共同創辦人Jeremy Grantham最近接受外媒訪問時警告，美股目前正處於「史上最大泡沫」之中。他指出，這一輪由人工智慧熱潮推動的升勢，已將市場估值推升至前所未有的極端水平，甚至超越當年科網泡沫的高峰。他認為，最終將出現劇烈回調，其嚴重程度甚至可能媲美1929年的經濟大蕭條。

Grantham並不否認人工智能重塑各行各業的強大能力，但他強調，技術突破無法消除投機過熱的問題。他批評投資者過度沉迷於AI敘事，卻忽略了潛藏的結構性風險。

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他進一步分析，本輪升浪主要由Alphabet、Amazon、Apple、Microsoft、Nvidia、Tesla及Meta等科技巨頭所帶動。然而，即使是優質企業，在大蕭條式的調整中，仍會因估值過高而大幅回落。他以科網泡沫時期的Amazon為例，其股價當時曾暴跌92%。

儘管心存憂慮，Grantham認為市場目前仍未進入最終階段。根據歷史經驗，泡沫見頂的典型跡象，通常是投資者開始將資金從高成長股轉移至更安全、更傳統的公司，例如可口可樂等 防守性股票開始跑贏科技股。

最後，他提醒投資者，大型金融機構的商業模式依賴客戶投入資金進行投資，因此很少會主動發出警告，這往往導致投資者錯過及時撤出的機會。

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