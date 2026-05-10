據報DeepSeek籌備融資500億 梁文鋒個人出資200億元 騰訊等企「出局」

DeepSeek尋求首輪外部融資持續有新消息。根據外媒報道，DeepSeek融資額最新已增至最多500億人民幣(下同)，而公司創辦人梁文鋒個人將出資200億元，佔今輪融資額的40%。一旦落實，有望成為中國AI初創公司有史以來最大規模的融資。

報道指，DeepSeek的估值已經由月初時的約100億美元，飆升逾4倍至約515億美元。外界預期今輪融資將促使DeepSeek加快盈利和商業化進程。目前DeepSeek已告知部分投資者，公司計劃提高模型發布頻率，以更接近行業主流水平。同時，該公司計劃在6月發布其V4模型的更新版本V4.1。