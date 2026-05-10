據報DeepSeek籌備融資500億 梁文鋒個人出資200億元 騰訊等企「出局」

DeepSeek尋求首輪外部融資持續有新消息。根據外媒報道，DeepSeek融資額最新已增至最多500億人民幣(下同)，而公司創辦人梁文鋒個人將出資200億元，佔今輪融資額的40%。一旦落實，有望成為中國AI初創公司有史以來最大規模的融資。
報道指，DeepSeek的估值已經由月初時的約100億美元，飆升逾4倍至約515億美元。外界預期今輪融資將促使DeepSeek加快盈利和商業化進程。目前DeepSeek已告知部分投資者，公司計劃提高模型發布頻率，以更接近行業主流水平。同時，該公司計劃在6月發布其V4模型的更新版本V4.1。
據了解，全新V4.1版本將為企業用戶提供更多應用工具，並強化模型與外部資料、工具和服務之間的適配性。同時，V4.1亦將新增影像、音訊理解處理能力，但輸出形式仍僅限於文字產生。
傳騰訊「出局」 阿里未有參與
另有外媒引述消息指，中國最大國有半導體投資機構「國家集成電路產業投資基金」正在洽談領投DeepSeek首輪融資，預計將成為DeepSeek第二大投東。而此前傳出希望收購DeepSeek最多20%股份的騰訊(700)則已經「出局」，因為DeepSeek方面並不想讓渡如此大比例的控制權。而同樣被傳有份參與融資的阿里巴巴(9988)，有內地傳媒報導，阿里方面應該沒有進行談判，因公司自有生態對DeepSeek而言，適配度不高。