DeepSeek勢再譜傳奇！ 首輪融資或達5百億 破內地初創紀錄

DeepSeek(深度求索)勢再創中國人工智能(AI)企業傳奇！2025年1月挾極低訓練成本橫空推出AI模型R1並震驚世界的DeepSeek，一夜成名至今超過一年，近日才正式尋求首輪融資，惹來引頸以待多時的各界巨頭紛至沓來冀分一杯羹。最新消息指，DeepSeek融資額已增至多高500億元人民幣，倘最終落實，將創下中國AI初創企業有史以來最大規模的單次融資紀錄，估值更媲美百度集團(9888)及京東集團(9618)。惟有分析相信，DeepSeek的天價估值是市場預計的合理範圍之內，相信對科技板塊的估值牽動「唔會有太大漣漪」。

估值1個月4級跳 媲美百度京東

DeepSeek平地一聲雷後一直拒絕外部投資，最終於上月中才傳出尋求A輪融資，有指最初集資目標最少3億美元，估值最少100億美元；而外電引述消息人士指，其最新估值已急升至3,500億元人民幣(約4千億港元)，意味1個多月來已狂飆逾4倍。目前百度及京東市值分別為3,993億元及3,777億元；至於ChatGPT母企OpenAI估值則高達8,520億美元(約6.65萬億港元)。

創辦人梁文鋒傳擲200億人幣買股

外媒The Information最新又引述兩名消息人士指，DeepSeek創辦人兼行政總裁梁文鋒亦直接參與集資談判，並可能會投資200億元人民幣，意味已佔今輪集資額的40%。按福布斯的推算，未計入DeepSeek融資後估值，梁文鋒目前身家115億美元(約897億港元)，全球排名282，中國排名38。另外，目前傳出正洽談入股DeepSeek的機構包括有「國家大基金」之稱的中國最大國有半導體投資機構「國家集成電路產業投資基金」，並將成為第二大股東。另有指騰訊控股(700)提出入股20%，惟因比例過高遭婉拒；至於阿里巴巴(9988)則傳出「談崩了」，亦有消息指兩者目前仍未進行談判。