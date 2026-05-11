餐飲行業經營2026年面對挑戰，再有老牌冰室決定離場。開業59年、位於牛頭角的祥榮茶冰廳，宣布將於8月底結業。冰廳保留舊時代的裝潢特色，成為街坊集體回憶，亦吸引了不少影視作品取景，包括TVB劇集《學警狙擊》、《老婆大人》、電影《特殊身份》、ViuTv綜藝《膠戰》等。
祥榮茶冰廳位於牛頭角道245至247號地下，亦即是花園大廈的地舖，創立於1967年，至今仍保留舊香港風味的冰室裝修，包括藍色磚牆、卡位，而且自設餅房，每朝出爐新鮮製造麵包及西餅。
社交平台facebook上的觀塘街坊群組，早前有網民發文指，祥榮於店內貼出的結業告示，將在8月31日結業，不少街坊及網民均表示不捨得，「這冰廳60歲了大過好多人，曾幾何時去冰室係有錢人去，當年窮得只係可以喺屋企食」、「呢到既常餐 湯底係做得數一數二好，我都食左好耐，真係有啲唔捨得」、「好食又抵食，伙記都好好」，及後祥榮的專頁更留言，稱感謝街坊多年支持。
花園大廈重建 客人大減「蝕住做」
據了解，該盛結業與觀塘花園大廈的重建計劃有關。由於屋邨首階段的燕子樓及喜鵲樓居民須於2026年下半年開始陸續調遷，大部分居民已遷出致客人大減致「蝕住做」，加上租約期滿，店方即使可續約下仍選擇結束營業，目前暫未打算會否另覓舖位重開冰廳。