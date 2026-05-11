祥榮茶冰廳位於牛頭角道245至247號地下，亦即是花園大廈的地舖，創立於1967年，至今仍保留舊香港風味的冰室裝修，包括藍色磚牆、卡位，而且自設餅房，每朝出爐新鮮製造麵包及西餅。

社交平台facebook上的觀塘街坊群組，早前有網民發文指，祥榮於店內貼出的結業告示，將在8月31日結業，不少街坊及網民均表示不捨得，「這冰廳60歲了大過好多人，曾幾何時去冰室係有錢人去，當年窮得只係可以喺屋企食」、「呢到既常餐 湯底係做得數一數二好，我都食左好耐，真係有啲唔捨得」、「好食又抵食，伙記都好好」，及後祥榮的專頁更留言，稱感謝街坊多年支持。