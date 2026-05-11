台、韓股強勢上漲 一文盤點相關熱門ETF及入場門檻

受惠人工智能主題及半導體相關概念大熱，台股韓股近期持續飆漲！台灣加權指數(TAIEX)多次刷新歷史新高，帶動台灣股市總市值超越加拿大，躍升全球第六大股市。 韓國KOSPI指數方面，受惠於三星電子、SK海力士等半導體巨頭的AI芯片需求亦同樣屢創新高。在全球AI投資熱持續下，港人對台股韓股興趣大增。以下整合最新市場現況，簡單盤點部份香港上市的台、韓股ETF。

韓股方面，投資者可以留意南方東英SK海力士每日槓桿(2x)(7709)、南方東英三星電子每日槓桿(2x)(7747)；及南方東英富時香港韓國科技+指數ETF(3431)，以上三隻產品分別追蹤三星電子及SK海力士的每日表現，其中前者今年開局以來已累計爆升逾4.5倍升幅。南方東英三星電子每日槓桿(2x)亦累計有近3倍升幅。而南方東英富時香港韓國科技+指數ETF今年以來升約3成，跑輸前兩者。