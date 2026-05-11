台、韓股強勢上漲 一文盤點相關熱門ETF及入場門檻

受惠人工智能主題及半導體相關概念大熱，台股韓股近期持續飆漲！台灣加權指數(TAIEX)多次刷新歷史新高，帶動台灣股市總市值超越加拿大，躍升全球第六大股市。 韓國KOSPI指數方面，受惠於三星電子、SK海力士等半導體巨頭的AI芯片需求亦同樣屢創新高。在全球AI投資熱持續下，港人對台股韓股興趣大增。以下整合最新市場現況，簡單盤點部份香港上市的台、韓股ETF。
韓股方面，投資者可以留意南方東英SK海力士每日槓桿(2x)(7709)、南方東英三星電子每日槓桿(2x)(7747)；及南方東英富時香港韓國科技+指數ETF(3431)，以上三隻產品分別追蹤三星電子及SK海力士的每日表現，其中前者今年開局以來已累計爆升逾4.5倍升幅。南方東英三星電子每日槓桿(2x)亦累計有近3倍升幅。而南方東英富時香港韓國科技+指數ETF今年以來升約3成，跑輸前兩者。
另外，投資者亦可以留意TR韓國(2848)，基金覆蓋三星、SK海力士、現代汽車、新韓金融等核心龍頭，相當於持有韓國最具代表性的200餘隻大中盤股。收益方面，TR韓國今初至今回報近9成。
韓股ETF
每手股數及入場費
年初至今表現
南方東英SK海力士每日槓桿(2x)(7709)
每手100股/9,700元
+454.29%
南方東英三星電子每日槓桿(2x)(7747)
每手100股/14,710元
285.89%
南方東英富時香港韓國科技+指數ETF(3431)
每手100股/1,067元
+27.63%
TR韓國(2848)
每手10股/18,910元
+87.6%
台股方面，可以留意 iShares 安碩核心MSCI 台灣ETF(3074)，及 Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF(3453)，前者由貝萊德香港發行，主要持倉包括台積電、台達電、鴻海等公司；後者由睿亞資產發行，主要持倉為台積電、聯發科、台達電等公司，兩者年初至今同樣升逾5成。
以及Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF(3036)，其主要持倉包括台積電等科技權值股。該基金由德意志香港發行，主要持倉包括台積電、聯發科、台達電等公司，年初至今亦有約4成7。
每手股數及入場費
每手股數及入場費
年初至今表現
iShares 安碩核心MSCI 台灣ETF(3074)
每手100股/4,376元
+52%
Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF(3453)
每手50股/7,910元
+50.31%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF(3036)
每手25股/26,838元
+46.53%