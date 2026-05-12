瑞銀唱好AI 股樓齊看俏 維持上望3萬關

中美元首落實會面，特朗普訪華在即港股反覆，恒生指數昨早段曾挫174點，尾市倒升收報26,406點，險升13點或0.1%。大市在二萬六關反覆之際，瑞銀對後市信心未減，股樓齊看好，除了維持恒指今年30,000點目標價，亦相信今年樓價或可升一成，並看好AI概念，稱未見泡沫爆破跡象。
瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃表示，目前未見AI需求下降或替代品出現，認為整體行業未見泡沫爆破跡象，仍看好半導體、芯片等AI上游板塊；下游AI應用方面，由於競爭激烈，該行持觀望態度。
至於今年總體投資環境，連沛堃指整體向好，惟市場須留意高油價對下游產業的影響，如化肥、農業及日常消費品。該行並預期房地產、金融業、銀行業、券商、保險業等與對利率比較敏感的行業，將面臨更大波動。
預料樓價升5至10%
另外，受內地專才來港，移民回流潮及庫存回落等因素支撐，瑞銀預料預料今年樓價升5%至10%。綜觀市場，該行最看好住宅，其後分別為寫字樓及零售。瑞銀亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻認為，若美國今年減息一次，可為樓價帶來約10%左右升幅。該行對美國今年第四季減息1次的預測不變。
內房炒復甦 潤地破頂
大市方面，港股昨主板成交額2,884億元，港股通吸資0.71億元。內房股炒上，龍湖集團(960)衝高8.4%，為表現最好藍籌；華潤置地(1109)亦大升4.5%，至38.4元創歷史新高；中國海外(688)亦升2.8%。
美銀證券指，內房在復甦初期階段，一線城市出現更多回穩跡象，而目前市場對復甦仍存疑，內房持倉仍偏低。里昂亦指，上海樓市進入需求上移階段，一二手交投漸由細價單位變成中價單位帶動，加上負擔能力、庫存改善及資金成本下降等，料行業周期見底機會上升，首選潤地。