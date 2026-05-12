瑞銀唱好AI 股樓齊看俏 維持上望3萬關

中美元首落實會面，特朗普訪華在即港股反覆，恒生指數昨早段曾挫174點，尾市倒升收報26,406點，險升13點或0.1%。大市在二萬六關反覆之際，瑞銀對後市信心未減，股樓齊看好，除了維持恒指今年30,000點目標價，亦相信今年樓價或可升一成，並看好AI概念，稱未見泡沫爆破跡象。

瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃表示，目前未見AI需求下降或替代品出現，認為整體行業未見泡沫爆破跡象，仍看好半導體、芯片等AI上游板塊；下游AI應用方面，由於競爭激烈，該行持觀望態度。