恒生指數倒跌58點　中石油升近4%(更新)

市場觀望中東局勢的發展，美國三大指數回穩，當中標指及納指再齊創新高。恒指昨日微升13點後後，今早（12日）高開90點，報26,497點。恒指高開後，升幅曾一度收窄至28點，見26,435點，其後重拾升勢，曾最多升185點，高見26,592點。，之後升勢再度放緩，恒指半日升79點，報26,486點。恒指午後初段走勢反覆向下，升幅不斷收窄，並由升轉跌，最多跌78點，低見26,328點，最終倒跌58點，收報26,347點，成交2,626.47億元。國指跌1點，報8,882點；科指跌35點，報5,070點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.55%，報457.2元；美團（3690）跌0.24%，報84.15元；今日公布季績的京東（9618）跌0.08%，報118.4元；阿里巴巴（9988）跌0.45%，報133.3元；百度（9888）跌0.85%，報139.7元；小米（1810）跌0.76%，報31.46元；據報快手（1024）計劃分拆旗下人工智能影片生成模型「可靈」業務上市，股價升1.94%，報52.6元；網易（9999）升1.81%，報185.9元。