恒生指數半日升79點　快手升逾3%　中石油升逾4%(更新)

市場觀望中東局勢的發展，美國三大指數回穩，當中標指及納指再齊創新高。恒指昨日微升13點後後，今早（12日）高開90點，報26,497點。恒指高開後，升幅曾一度收窄至28點，低見26,435點，其後重拾升勢，曾最多升185點，高見26,592點。，之後升勢再度放緩，恒指半日升79點，報26,486點，成交1,404.27億元。國指升31點，報8,915點；科指跌19點，報5,086點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.43%，報462元；美團（3690）升0.59%，報84.85元；今日公布季績的京東（9618）升0.68%，報119.3元；阿里巴巴（9988）升0.22%，報134.2元；百度（9888）跌0.57%，報140.1元；小米（1810）跌0.51，報31.54元；據報快手（1024）計劃分拆旗下人工智能影片生成模型「可靈」業務上市，股價升3.49%，報53.4元；網易（9999）升2.08%，報186.4元。