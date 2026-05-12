智元機器人：擬來港設國際研發總部 冀今年海外營收佔比達3成以上

首屆香港具身智能產業峯會暨2026智元合作夥伴大會今日舉行，智元合夥人、高級副總裁，營銷服務總裁姜青松在接受訪問時表示，集團今年3月底累計下線機械人達一萬部，全年目標實現數萬部量產。至於市場傳言來港上市一事，姜青松未有回應，但強調香港科企要因時制宜，預計未來會有更多聚焦應用端的機器人企業。
同場，智元發布「香港具身智能產業共創計劃」，除了計劃赴港成立研發總部外，集團亦訂立未來五年目標，包括成立數個產研聯合實驗室、培育數十家具身智能創新企業、發展數百家產業伙伴，並進一步帶動產業鏈、應用場景和資本市場協同發展。姜青松認為，香港有著人才多、營商環境國際化及場景豐富等優勢，可以為公司發展提供很大支持。
姜青松又指，產業發展存在「XYZ曲線」，其中X曲線為研發展示階段； Y曲線為小規模部署階段；Z曲線為大規模量產部署，他預期，今年將是產業從X曲線過渡至Y曲線的關鍵一年。集團計劃今年來港舉行大型機器人晚會活動，為本港旅遊業「引流」。
積極推行「機器人即服務」租賃模式
商業模式方面，智元正積極推行RAS(機器人即服務)的租賃模式，主打按月付費的訂閱制。客戶無需投入高額資金購買機器人本體，而是像聘請員工或租用雲服務一樣，透過「擎天租」平台按月或按使用時長支付費用，即可獲得機器人完整的運營能力。平台不僅提供硬件，還整合動作開發、個性化智能體、遠端監控、維護保養、保險以及資產管理等一站式服務，大幅降低企業部署門檻
海外業務方面，姜青松表示集團於去年開始加強全球化，目前團隊已經在日韓、歐美、亞太及中東等地設立當地團隊，並採取「一國一策」方法，滿足全球各地不同的業務需求，其中馬來西亞已落成一座機械人體驗館，探索將機械人應用於娛樂互動的路徑。 集團期望今年海外營收佔比達30%以上，並在未來持續提升。
展望行業未來，姜青松預計運動智能在未來3至5年發展最快，其次為提供情緒價值的交互智能，如零售等；然後進入工廠進行操作，隨著技術進一步推進，最後將進入家庭應用。
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