智元機器人：擬來港設國際研發總部 冀今年海外營收佔比達3成以上

首屆香港具身智能產業峯會暨2026智元合作夥伴大會今日舉行，智元合夥人、高級副總裁，營銷服務總裁姜青松在接受訪問時表示，集團今年3月底累計下線機械人達一萬部，全年目標實現數萬部量產。至於市場傳言來港上市一事，姜青松未有回應，但強調香港科企要因時制宜，預計未來會有更多聚焦應用端的機器人企業。

同場，智元發布「香港具身智能產業共創計劃」，除了計劃赴港成立研發總部外，集團亦訂立未來五年目標，包括成立數個產研聯合實驗室、培育數十家具身智能創新企業、發展數百家產業伙伴，並進一步帶動產業鏈、應用場景和資本市場協同發展。姜青松認為，香港有著人才多、營商環境國際化及場景豐富等優勢，可以為公司發展提供很大支持。