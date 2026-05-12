愛回收ESG頒獎禮，港島香格里拉及逸東酒店獲獎。

愛回收慈善基金舉行「愛回收ESG碳中和頒獎典禮2026第一季」，共頒發35個「愛回收可持續發展大獎」，其中逸東酒店及港島香格里拉分別於「愛回收ESG頒獎禮」獲得銀獎及銅獎。前者今年為旗下米芝蓮一星中菜廳「逸東軒」樓面服務員換上低碳環保的竹纖維衣料制服；後者去年成為香港首間實行紡織品三級回收再造的酒店，回收超過1.6公噸的舊紡織品，協助減炭排放20公噸以上。
米芝蓮逸東軒換上環保制服
香港逸東酒店行政辦公室經理及可持續發展經理曾熹慧(GloriaTsang)指出，自2020年起她便希望推動可持續制服轉型，但當時物料昂貴及技術未成熟，直至2025年認識可持續制服設計公司InfinityInnovationLimited無限創意工作室有限公司(下稱InfinityInnovation)，終於為「逸東軒」設計及製作可持續竹纖維制服，竹料自帶涼感和抗菌，而且低碳環保，針對樓面高強度和人流密集的工作環境，既能提升員工的工作舒適度和保護性，同時實踐環保減碳承諾。
對於客房床單和枕套，逸東酒店亦有一套完整的「生命周期管理」。酒店每年監察約2，400公斤後勤紡織品，透過層層遞進的使用模式，確保損耗降至最低。Gloria解釋:「同事會一直監察品質，退役的紡織品會轉化為活動地墊、舞台覆蓋布或藝術素材，實際損耗量只是兩位數以內。」為提升專業度，香港逸東酒店亦正積極諮詢InfinityInnovation，借助其在回收與數據分析的經驗，進一步優化紡織品生命週期。
舊制服再造禮品 提升員工歸屬感
港島香格里拉方面，酒店房務部總監三浦亮(RyoMiura)表示，酒店一向致力提供豪華的客戶體驗和服務，員工的制服和房間使用的紡織品必須維持在高質狀態，但隨著時間的推移，頻繁的洗滌和日常使用會導致面料磨損、變形、褪色和整體外觀下降，使物品不再符合標準，所以酒店每年都會更換大量的紡織品，包括員工制服大約每年4000件、餐飲用布二萬件和客房床單和毛巾18000件，這造成了巨大的營運和環境影響，因此酒店一直積極尋求紡織品再利用、回收和延長使用壽命的方法。
2023年底港島香格里拉酒店開始將可用的舊紡織品捐贈與動物福利組織，包括西貢流浪夥伴(SKSFF)以及防止虐待動物協會(SPCA)，使紡織品的使用壽命得以延長，減少垃圾堆填，同時對社會產生積極影響。
酒店亦找來可持續酒店制服設計公司CrestwellAttire進行合作，從2025年4月開始，CrestwellAttire不但為港島香格里拉酒店回收舊紡織品，更將回收物料三級循環再造成環保手提袋，成為九月「國際房務週」送給房務部同事的心思小禮物。
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