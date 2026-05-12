愛回收ESG頒獎禮，港島香格里拉及逸東酒店獲獎。

愛回收慈善基金舉行「愛回收ESG碳中和頒獎典禮2026第一季」，共頒發35個「愛回收可持續發展大獎」，其中逸東酒店及港島香格里拉分別於「愛回收ESG頒獎禮」獲得銀獎及銅獎。前者今年為旗下米芝蓮一星中菜廳「逸東軒」樓面服務員換上低碳環保的竹纖維衣料制服；後者去年成為香港首間實行紡織品三級回收再造的酒店，回收超過1.6公噸的舊紡織品，協助減炭排放20公噸以上。

米芝蓮逸東軒換上環保制服

香港逸東酒店行政辦公室經理及可持續發展經理曾熹慧(GloriaTsang)指出，自2020年起她便希望推動可持續制服轉型，但當時物料昂貴及技術未成熟，直至2025年認識可持續制服設計公司InfinityInnovationLimited無限創意工作室有限公司(下稱InfinityInnovation)，終於為「逸東軒」設計及製作可持續竹纖維制服，竹料自帶涼感和抗菌，而且低碳環保，針對樓面高強度和人流密集的工作環境，既能提升員工的工作舒適度和保護性，同時實踐環保減碳承諾。