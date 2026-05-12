京東首季經調整純利74億人幣，按年下跌逾4成，旗下三股公布回購計劃。

京東(9618)公布首季業績。期內，集團收入為3,157億人民幣(下同)，按年增4.9%；經調整純利74億元，按年下跌42.2%。集團首席執行官許冉表示，首季用戶規模和購物頻次實現了強勁增長，年度活躍用戶數創歷史新高，對全年的發展趨勢和京東的長期價值創造充滿信心。

東集團首席財務官單甦表示，業務增長得益於京東零的穩健發展，其中日用百貨品類及包括平台及廣告服務在內的高利潤率業務表現突出，同時在京東外賣的帶動下新業務虧損按季大幅收窄。

首季度，集團回購股數佔流通在外普通股的約1.6%，回購金額達到6.31億美元，並於四月如期完成了年度股息支付。未來，京東將繼續通過健康的業務發展與可持續的股東回報為股東創造價值。