花旗報告：家族辦公室採用AI步伐加快 近4分1將AI應用於營運及投資分析

花旗集團最新發佈名為《AI in the Family Office - Privacy,Efficiency and Institutional Rigor》報告，指家族辦公室在AI應用上正迎來一個重要轉捩點。有別於機構投資者，家族辦公室採用AI時，主要考慮數據私隱和營運效率，而非投資回報。現時，家族辦公室透過AI自動化處理日常工作，可見整體的AI採用步伐正在加快，有助團隊專注於策略性事務、關係管理及複雜決策的工作。值得留意的是，在家族辦公室中，年輕一代是推動AI應用與發展的主力。

報告發現，數據私隱是家族辦公室的首要條件。若AI方案無法確保數據安全，將不獲考慮採用。另外，家族辦公室目前並非利用AI來幫助提升投資回報，而是尋求透過AI自動化處理常規工作，以便小型團隊能夠專注於策略性事務和關係管理。雖然目前有22%的家族辦公室將AI應用於營運及投資分析，較2024年的13%有所上升，但與機構投資者相比仍有顯著差距，而最有效的AI應用程式能解決日常問題，例如：總結文件、轉錄會議記錄、管理電子郵件和自動化生成報告。