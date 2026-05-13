外賣虧損大減 京東季績報捷 同系3企擲187億回購

京東集團(9618)交出勝預期季績！集團昨公布，截至3月底止首季經調整淨利潤74億元(人民幣，下同)，按年大減42.2%，較市場估計跌約六成為佳；純利51億元，少53.2%。市場關注的外賣虧損情況，則錄得按季大幅收窄，期內新業務經營虧損103.52億元，按年大增6.8倍，但按季則大減三成。同時，京東同系3間企業同步公布股份回購計劃，合共涉資24億美元(約187億港元)。

京東昨放榜前跌0.1港元或0.1%，報118.4港元。

研發開支增近五成

截至3月底止，京東年度活躍用戶數超7.4億，季度活躍用戶數實現連續10個季度的同比雙位數增長。集團首季研發開支69億元，按年多48.6%。

集團首席執行官許冉表示，首季用戶規模和購物頻次實現強勁增長，年度活躍用戶數創歷史新高，對全年的發展趨勢和京東的長期價值創造充滿信心。首席財務官單甦指，業務增長得益於京東零售的穩健發展，其中日用百貨品類及包括平台及廣告服務在內的高利潤率業務表現突出，同時在京東外賣的帶動下新業務虧損按季大幅收窄。