恒生指數半日反覆升69點　京東績後升7%(更新)

美國總統特朗普啟程訪華，市場觀望中東局勢的發展及中美雙方貿易的會談，美國三大指數個別發展。恒指今早（13日）高開22點，報26,387點。恒指高開後，大市隨即掉頭轉跌，走勢反覆向下，曾一度倒跌最多127點，低見26,220點，之後跌幅不斷收窄，走勢掉頭向上，大市扭轉跌勢，半日升69點，報26,416點，成交1,402.37億元。國指升9點，報8,891點；科指升26點，報5,096點。

京東系昨日公布業績，並宣布回購股份，總金額達24億美元（約187億港元）。京東集團（9618）升7.01%，報126.7元；京東物流（2618）升6.54%，報15.96元；京東健康（6618）升6.25%，報48.28元。