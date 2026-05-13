恒生指數半日反覆升69點　京東績後升7%(更新)

美國總統特朗普啟程訪華，市場觀望中東局勢的發展及中美雙方貿易的會談，美國三大指數個別發展。恒指今早（13日）高開22點，報26,387點。恒指高開後，大市隨即掉頭轉跌，走勢反覆向下，曾一度倒跌最多127點，低見26,220點，之後跌幅不斷收窄，走勢掉頭向上，大市扭轉跌勢，半日升69點，報26,416點，成交1,402.37億元。國指升9點，報8,891點；科指升26點，報5,096點。
京東系昨日公布業績，並宣布回購股份，總金額達24億美元（約187億港元）。京東集團（9618）升7.01%，報126.7元；京東物流（2618）升6.54%，報15.96元；京東健康（6618）升6.25%，報48.28元。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.36%，報463.4元；美團（3690）升4.75%，報88.15元；阿里巴巴（9988）跌0.23%，報133元；百度（9888）跌2%，報136.9元；小米（1810）升1.59%，報31.96元；快手（1024）跌1.9%，報51.6元；網易（9999）跌0.32%，報185.3元。
市場關注伊朗局勢的發展，國際油價走勢波動。石油股方面，中海油（883）跌0.3%，報26.84元；中石油（857）升0.36%，報11.1元；中石化（386）無升跌，報4.62元。
滙控（005）高開1.52%，報140.7元。
泡泡瑪特（9992）跌1.41%，報160.6元。
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