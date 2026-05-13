恒生指數反覆升40點　京東績後升逾8%(更新)

美國總統特朗普啟程訪華，市場觀望中東局勢的發展及中美雙方貿易的會談，美國三大指數個別發展。恒指今早（13日）高開22點，報26,387點。恒指高開後，大市隨即掉頭轉跌，走勢反覆向下，曾一度倒跌最多127點，低見26,220點，之後跌幅不斷收窄，走勢掉頭向上，大市扭轉跌勢，半日升69點，報26,416點。恒指午後走勢反覆，曾一度轉跌，其後大市好淡角力，在26,350水平窄幅上落，最終升40點，收報26,388點，成交2,777.71億元。國指跌5點，報8,876點；科指升23點，報5,093點。