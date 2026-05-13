恒生指數反覆升40點　京東績後升逾8%(更新)

美國總統特朗普啟程訪華，市場觀望中東局勢的發展及中美雙方貿易的會談，美國三大指數個別發展。恒指今早（13日）高開22點，報26,387點。恒指高開後，大市隨即掉頭轉跌，走勢反覆向下，曾一度倒跌最多127點，低見26,220點，之後跌幅不斷收窄，走勢掉頭向上，大市扭轉跌勢，半日升69點，報26,416點。恒指午後走勢反覆，曾一度轉跌，其後大市好淡角力，在26,350水平窄幅上落，最終升40點，收報26,388點，成交2,777.71億元。國指跌5點，報8,876點；科指升23點，報5,093點。
京東系昨日公布業績，並宣布回購股份，總金額達24億美元（約187億港元）。京東集團（9618）升8.28%，報128.2元；京東物流（2618）升7.14%，報16.05元；京東健康（6618）升7.53%，報48.86元。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.18%，報462.6元；美團（3690）升4.1%，報87.6元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，報132.8元；百度（9888）跌1.58%，報137.5元；小米（1810）升1.08%，報31.8元；快手（1024）跌1.9%，報51.6元；網易（9999）升0.11%，報186.1元。
市場關注伊朗局勢的發展，國際油價走勢波動。石油股方面，中海油（883）跌1.11%，報26.62元；中石油（857）平收，報11.06元；中石化（386）升0.65，報4.65元。
滙控（005）升1.8%，報141.1元。
泡泡瑪特（9992）跌1.23%，報160.9元。
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