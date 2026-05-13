恒生指數高開22點　京東系績後高開

美國總統特朗普啟程訪華，市場觀望中東局勢的發展及中美雙方貿易的會談，美國三大指數個別發展。恒指今早（13日）高開22點，報26,387點。國指低開4點，報8,887點；科指低開15點，報5,055點。

京東系昨日公布業績，並宣布回購股份，總金額達24億美元（約187億港元）。京東集團（9618）高開3.62%，報122.7元；京東物流（2618）高開7.01%，報16.03元；京東健康（6618）高開3.43%，報47元。

科技股個別發展，騰訊（700）低開0.26%，報456元；美團（3690）高開0.65%，報84.7元；阿里巴巴（9988）低開0.98%，報132元；百度（9888）低開1.79%，報137.2元；小米（1810）高開0.19%，報31.52元；快手（1024）平開，報52.6元；網易（9999）低開1.08%，報183.9元。