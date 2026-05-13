熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-May-13 10:24
更新：2026-May-13 11:32

樂風周佩賢燒炭亡｜近年財困20億商廈淪銀主盤　集團：永遠緬懷

分享：
本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片)

本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片)

adblk4

本地中小型發展商、樂風集團（Lofter Group）創辦人兼主席周佩賢周二(12日)據報被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲。樂風集團在社交媒體公布，周佩賢已於昨日（12日）離世。

樂風集團：永遠緬懷傑出領導者

樂風集團在社交媒體上載一張全黑圖片，並表示周佩賢生前致力於在地產項目中實踐創新、美學與文化的融合，她的熱情與獨特視野，賦予了集團不朽的價值。集團將永遠緬懷這位傑出的領導者，將秉持周佩賢的精神，恪盡職守，並誠摯感謝各界友好的關心與慰問。

adblk5

傳媒引述消息指周佩賢患抑鬱症

傳媒引述消息指，周佩賢患抑鬱症並獨居於上址，約一周前曾向友人透露公司面對嚴重財政壓力及可能面對刑事責任，當時她曾表示不會尋死。昨日下午，友人收到她發出的訊息稱自殺，於是報警，救援人員破門入屋後發現她已明顯死亡，睡房床邊遺下燒過的炭。據悉她正被申請破產，法庭原定排期在下月16日聆訊。

本地中小型發展商、樂風集團（Lofter Group）創辦人兼主席周佩賢周二(12日)據報被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲。樂風集團在社交媒體公布，周佩賢已於昨日（12日）離世。 本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片) 本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片) 本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片) 本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片) 本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片) 本地中小型發展商、樂風集團創辦人兼主席周佩賢周二(12日)被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲(資料圖片) 樂風集團旗下One Bedford Place變銀主盤放售 市值達19.8億｜商廈市況

據悉正被申請破產 原定下月16日聆訊

樂風集團近年致力作重建及發展工商及零售項目，亦有拓展住宅市場。周更涉足餐飲業務，是安安飲食集團創辦人，旗下品牌包括「楚撚記大排檔」、「安安燒」及「WOFT火鍋撚」等，惟不少店舖已結業。

周佩賢出身草根，幼時曾住石硤尾徙置大廈，之後搬入公屋，2004年畢業於香港大學土木工程系，其後赴英取得金融碩士學位。她早年看準舊區活化機遇，畢業後獲任職裝修判頭的父親免息借出250萬元打本創業，條件是4年後要原銀奉還，她在銅鑼灣舊樓以190萬元買入人生首個物業，將單位翻新三個月後，以300萬元出售賺到第一桶金。

adblk6

8項「輕資產」總投資百億

她於2012年創立樂風集團，採用「輕資產」模式，集團雖作為發展商並非單純以自家資金持有全部物業，角色是項目管理及房地產顧問，為基金及投資者尋找項目及提升資產價值，項目完成後收取管理費及「表現費」。集團在2023年同時進行8個項目，總投資額近百億元。

惟樓市疫後回落，低息高槓桿的地產發展模式受挑戰，樂風集團近年陷入財困。今年2月，集團大角咀必發道商業項目One Bedford Place淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，屬該集團首個物業淪為銀主盤個案。市場消息上述全新商廈，估值達19.8億元。

adblk7
1_96.jpg 珍惜生命你要知｜防止自殺求助熱線（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？有以下問題要及早支援（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺風險指數（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務