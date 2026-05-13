樂風周佩賢燒炭亡｜近年財困20億商廈淪銀主盤　集團：永遠緬懷

樂風集團在社交媒體上載一張全黑圖片，並表示周佩賢生前致力於在地產項目中實踐創新、美學與文化的融合，她的熱情與獨特視野，賦予了集團不朽的價值。集團將永遠緬懷這位傑出的領導者，將秉持周佩賢的精神，恪盡職守，並誠摯感謝各界友好的關心與慰問。

本地中小型發展商、樂風集團（Lofter Group）創辦人兼主席周佩賢周二(12日)據報被發現在寓所燒炭身亡，終年43歲。樂風集團在社交媒體公布，周佩賢已於昨日（12日）離世。

傳媒引述消息指，周佩賢患抑鬱症並獨居於上址，約一周前曾向友人透露公司面對嚴重財政壓力及可能面對刑事責任，當時她曾表示不會尋死。昨日下午，友人收到她發出的訊息稱自殺，於是報警，救援人員破門入屋後發現她已明顯死亡，睡房床邊遺下燒過的炭。據悉她正被申請破產，法庭原定排期在下月16日聆訊。

據悉正被申請破產 原定下月16日聆訊

樂風集團近年致力作重建及發展工商及零售項目，亦有拓展住宅市場。周更涉足餐飲業務，是安安飲食集團創辦人，旗下品牌包括「楚撚記大排檔」、「安安燒」及「WOFT火鍋撚」等，惟不少店舖已結業。

周佩賢出身草根，幼時曾住石硤尾徙置大廈，之後搬入公屋，2004年畢業於香港大學土木工程系，其後赴英取得金融碩士學位。她早年看準舊區活化機遇，畢業後獲任職裝修判頭的父親免息借出250萬元打本創業，條件是4年後要原銀奉還，她在銅鑼灣舊樓以190萬元買入人生首個物業，將單位翻新三個月後，以300萬元出售賺到第一桶金。