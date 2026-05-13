超羣餅店太子花墟店5.17約滿 屹立59年全港首間西餅店｜結業潮

有網民猜測結業或與收樓有關，但有人指該位置非市建局收樓範圍。有顧客表不捨，「小學食到依家」、「呢間真係中學回憶」、「去旺角場睇波有幫襯過佢」、「鍾意食佢哋嘅雞尾包！」，多人大讚該店牛油曲奇美味。

資料顯示，超羣餅店太子道店於1966年12月開業，是品牌第一間分店，更被譽為「第一間港式西餅店」。餅店創辦人、有「西餅皇后」之稱的李曾超羣女士，在烹飪班學生鼓勵下於太子道開設首間「超羣西餅麵包店」，首次引入鮮忌廉蛋糕及卡通人物蛋糕，大受顧客歡迎。超羣餅店更首創以「餅卡」換餅、放置箝子自行夾麵包，業務迅速擴展，成為西餅連鎖集團，全盛時期擁有逾60間分店，曾經與美心西餅並稱為香港兩大西餅店。惟1998年亞洲金融風暴，在資金周轉不靈下，超羣餅店宣布結業清盤，後來由合興集團收購復業，太子花墟店租約期滿 ，該集團將剩餘5間分店。