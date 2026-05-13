深圳德明利囤積記憶體晶片大賺　老闆身家5個月暴漲320億

由李虎和妻子創辦記憶體模組廠「德明利」靠囤貨大賺。（圖／翻攝微博）

近日深圳一對夫妻靠提前囤下大批記憶體晶片，精準押注暴富，相關話題衝上熱搜。由李虎和妻子田華兩人共同創辦記憶體模組廠「德明利」，日前公布財報今年第一季暴賺33.46億元人民幣（約38.6億港元），遠超過去10年總和。

5月11日，德明利董事長李虎帶隊召開業績發布會直言：「行業景氣度高、供需格局偏緊，我們有能力維持穩健向好的業績。」當日，德明利股價大漲約7%，離1,500億元人民幣市值僅一步之遙。據悉，李虎本人持有德明利35.01%股權，年初至今，僅5個月，其帳面身家就已暴漲超320億元人民幣（約369億港元）。

公司財報披露今年1至3月公司業績，淨利潤達33.46億元人民幣，遠超過去十年利潤總和兩倍，較去年同期暴增近50倍，而去年同期公司仍處於虧損狀態，短短一年內徹底扭轉頹勢。

AI需求爆發加供應收縮

據悉，截至3月末，公司存貨餘額達到121.9億元人民幣，較上年末增長72.7%，佔總資產比例高達66.3%。

外界原以為公司獲利來自個人囤貨套利，但業內人士指出，真正關鍵在於德明利在2025年記憶體產業低谷時，逆勢大量備貨，當時低價購入約121.9億元（約140億港元）人民幣記憶體晶片庫存。隨着2026年AI需求爆發，DRAM價格大漲90%至95%，NAND快閃記憶體也上漲50%至60%，低價庫存瞬間轉化成巨額獲利。

此波記憶體行情主要受到AI需求、供應收縮及國內替代效應三大因素推動。尤其三星、美光等國際大廠近年轉向生產高階HBM晶片，導致中低端儲存晶片市場供給吃緊，如德明利等中國廠藉由嵌入式儲存技術與在地供應優勢得以快速搶市補位。