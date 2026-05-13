翼菲科技傳超購逾1.49萬倍 登新「史上超購王」

翼菲科技以孖展超購逾1.49萬倍 ，登新「史上超購王」。

工業機械人公司翼菲科技(6871)今日中午截飛，市場消息透露，其錄得14891倍超額認購，涉及5643億港元。超越今年1月13日掛牌的 BBSB INTL(8610)超購10744.13倍，成為今年新股「超購王」，同時亦超越去年上市的「史上超購王」金葉國際(8549)超購11464倍，成為新「史上超購王」。

由於認購反應踴躍，預計將觸發第18C章節下的最高回撥機制，公開發售部分比例由5%調升至20%。

翼菲科技計劃發行2,460萬股H股，發售價為每股30.5元，集資7.5億元，每手100股，一手入場費3,080.75元。該股預計5月18日上市，獨家保薦人為農銀國際。