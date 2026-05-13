翼菲科技傳超購逾1.49萬倍 登新「史上超購王」

工業機械人公司翼菲科技(6871)今日中午截飛，市場消息透露，其錄得14891倍超額認購，涉及5643億港元。超越今年1月13日掛牌的 BBSB INTL(8610)超購10744.13倍，成為今年新股「超購王」，同時亦超越去年上市的「史上超購王」金葉國際(8549)超購11464倍，成為新「史上超購王」。
由於認購反應踴躍，預計將觸發第18C章節下的最高回撥機制，公開發售部分比例由5%調升至20%。
翼菲科技計劃發行2,460萬股H股，發售價為每股30.5元，集資7.5億元，每手100股，一手入場費3,080.75元。該股預計5月18日上市，獨家保薦人為農銀國際。
翻查記錄，公司2023財年、2024財年及2025財年的收入分別為人民幣2.01億元、2.68億元及3.87億元，其中機器人解決方案為主要收入來源。盈利方面，公司仍處於投入期，年內虧損分別為人民幣1.10億元、7,150萬元及1.53億元。
公司擬將全球發售所獲得的款項中，約40%將用於機器人技術開發，包括新型機器人研發及技術升級；約28%將用於生產線開發及產能建設或優化；約12%將用於發展海外業務網絡，覆蓋東南亞、歐洲及拉丁美洲等市場；約10%將用於供應鏈上下游投資；餘下約10%則預留作補充營運資金。
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