許正宇稱落實優化新股定價及分配機制　考慮散戶等投資者需要｜新股IPO

許正宇書面回覆立法會議員，表示港交所實優化新股定價及分配機制時，已考慮不同投資者的需要。(資料圖片)

財庫局長許正宇今日（13日）在立法會書面回覆議員李惟宏提問，表示港交所（0388）自去年8月落實優化新股定價及分配機制時，已考慮到包括公眾認購部分投資者的不同投資者的需要，確保具議價能力投資者有意義地參與首次公開招股，及維護散戶投資者參與之間取得合理平衡。

許正宇指出，港交所規定發行人將首次公開招股時初步擬發售股份的至少四成分配至建簿配售部分，並按其需要選擇相應的公開認講部分分配機制，旨在增加具議價能力投資者的參與，從而優化股價發現過程並確保制度與國際市場標準接軌，配合不同企業的業務特徵、資金需求及市場情況，吸引更多優質公司在香港的資本市場上市