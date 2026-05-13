阿里上季經調整純利8600萬人幣，按年下降99.7%。

阿里巴巴(9988)公布2026年3月底止季度業績。期內，集團收入為2,433.8億人民幣(下同)，按年增長3%，若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入按年增長將為11%。按非公認會計準則，淨利潤為8,600萬元，遠遜於預期，相較2025年同期的298.47億元，下降99.7%。

另外，董事會已批准向合資格普通股持有人和美國存託股持有人派發2026財年年度定期現金股息，分別為每股普通股0.13125美元或每股美國存託股1.05美元，以美元支付，股息總額約為25億美元。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，阿里全線AI技術投入已正式跨越初期培育階段，進入正向的規模商業化回報週期。本季度，集團在模型、雲基礎設施和應用各層實現加速突破。雲外部商業化收入增速提升至40%，AI相關收入佔比達30%。