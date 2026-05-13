據報黑石放棄入股新世界　因鄭氏家族拒絕交出控股權

彭博引述消息報道，由於新世界發展（017）大股東鄭家純家族拒絕交出公司控制權，黑石集團（Blackstone）已決定放棄一項總值40億美元的入股計劃。

知情人士稱，新世界與黑石的談判宣告結束，又指高盛擔任黑石是次交易的顧問。知情人士提及，按照最初方案，黑石擬透過向一家特殊目的公司（SPV）注資約25億美元，從而成為新世界大股東，同時鄭氏家族亦向該公司投資10億至15億美元。

報道提及，自3月以來，談判逐漸停滯，同時新世界亦與其他潛在投資者展開磋商，當中包括由RRJ Capital和Ares Management牽頭的財團。知情人士稱，與黑石不同，這些機構並未尋求新世界的控股權，而是傾向持有少數股權，維持鄭氏家族大股東地位。