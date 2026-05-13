獵豹交易、OSL及碇點金融進行合作 使用港元穩定幣完成公開區塊鏈轉賬測試

富途控股全資擁有的持牌交易平台獵豹交易(香港)有限公司宣布，及全球穩定幣支付與交易平台OSL集團(863)今日宣布，與香港持牌穩定幣發行人碇點金融科技有限公司，在以太坊(Ethereum)主網完成使用港元穩定幣「HKDAP」的轉賬測試。並計劃在今年第二季末開始「HKDAP」會分階段發行。

富途集團數字資產全球主管朱谷憶表示，HKDAP 順利完成實時測試交易，是集團將 Web3 創新納入合規金融體系的重要里程碑。集團正持續推動合資格投資者佈局合規數字資產。

OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui表示，此次HKDAP的交易測試與OSL「讓資金如信息般自由流動」的使命高度契合。集團已經建立完善的穩定幣交易基建，包括支援穩定幣與外匯流暢交易的OSL StableHub、B2B跨境支付解決方案OSL BizPay，以及穩定幣出入金通道 Banxa。