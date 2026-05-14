「新股超購王」再易主 翼菲近1.5萬倍 史上最高

新股再爆出瘋狂超購王！中國工業機械人企業翼菲科技(6871)昨午截止公開發售。市場消息透露，其錄得14,891倍超額認購，超越今年1月掛牌的BBSB INTL(8610)超購1.07萬倍的紀錄，成為今年新股「超購王」；同時亦超越去年上市的金葉國際(8549)超購近1.15萬倍的新高紀錄，登上新股「史上超購王」寶座。翼菲科技今次公開發售認購額涉及5,643億元，有33萬人認購，將於下周一掛牌。

翼菲科技招股價為30.5元，集資約7.5億元，當中香港公開發售只佔5%，涉3,751.5萬元，惟預計將觸發回撥機制，公開發售部分比例或升至20%。